Genf will unbegleitete minderjährige Asylsuchende besser betreuen

«Diese Plattform ist die richtige Antwort auf diese Jugendlichen, die Minderjährige sind, bevor sie zu Flüchtlingen werden», sagte Sozialdirektor Thierry Apothéloz (SP) am Dienstag vor den Medien in Genf. Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden ist im Kanton Genf im vergangenen Jahr um drei Viertel auf 300 gestiegen.

Mbappé kündigt Entscheidung über Zukunft an +++ Deutschland will Nagelsmann halten

Der Stau vor dem Gotthard gehört zu Ostern wie das Eiersuchen. Seit 1987 ist die Blechlawine im Urnerland traurige Tradition – nur die Corona-Pandemie sorgte während zweier Jahre für eine unerwartete Entlastung.

Trotz der schlechten Wetterprognosen fürs Tessin werden sie wieder Stossstange an Stossstange stehen – kilometerlang. Wer über Ostern in den Süden will, der muss sich zunächst in Geduld üben. Vor allem vor dem Gotthard-Strassentunnel gehört der Stau mittlerweile genauso zu den Festtagen wie die Eiersuche oder das «Urbi et orbi» des Papstes.