Integration von Ausländern funktioniert in der Schweiz sehr gut

Pendler steigen in einen Zug ein am Bahnhof in Bellinzona am Mittwoch, 6. Dezember 2023. Die Tessiner Pendler gehen beim neuen Fahrplan leer aus. Die SBB lassen ab dem 10. Dezember 31 Personenzuege du ...
Pendlerinnen und Pendler besteigen einen Zug am Bahnhof in Bellinzona. Bild: keystone

02.12.2025, 09:0002.12.2025, 09:32

Die Integration von Zugewanderten funktioniert in der Schweiz gut. Zu diesem Schluss kommt eine am Dienstag veröffentlichte Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Die Erwerbstätigenquote von Zugewanderten liegt mit 77 Prozent weit über dem OECD-Durchschnitt. Im internationalen Vergleich sind Zugewanderte in der Schweiz gut ausgebildet und bemühen sich aktiv um das Erlernen einer Landessprache.

Handlungsbedarf sieht die Studie bei der Integration von Frauen. Sie haben es schwerer als Männer, im Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.

Zugewanderte sind Personen, die im Ausland geboren wurden und heute in der Schweiz leben. Drei Viertel von ihnen kamen über die EU-Freizügigkeit ins Land. Die Studie wurde im Auftrag des Staatssekretariats für Migration (SEM) erstellt. (sda)

