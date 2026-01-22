Nächste Panne wegen Systemwechsel: Job-Portal der Schweizer Arbeitslosenkassen down

Mehr «Digital»

Das Job-Portal der Schweizer Arbeitslosenkassen ist am Donnerstag ausgefallen. Nachdem es aufgrund eines Systemwechsels zu einem Arbeitsstau gekommen war, streikte auch die Technik.

Ein Sprecher des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht des Onlineportals 20 Minuten. Grund für die Störung sei eine instabile Verbindung zwischen zwei zentralen Systemkomponenten. Dadurch könnten einzelne Verbindungen nicht korrekt aufgebaut werden.

Die technischen Fachstellen arbeiten laut dem Seco intensiv an der Behebung der Störung. Nutzerinnen und Nutzer des Online-Services «Job-Room» konnten weder auf persönliche Konten zugreifen noch Funktionen wie Stellensuche, Bewerbungsverwaltung oder Dokumenten-Uploads nutzen.

Systemwechsel führt zu Verzögerungen

Am Dienstag hatte das Staatssekretariat versicherte Personen in einer Mitteilung dazu aufgerufen, ihre Angaben elektronisch einzureichen. Das ermögliche eine raschere Verarbeitung und unterstütze die Arbeitslosenkassen dabei, «die aktuell hohen Arbeitsvolumen schrittweise abzubauen», hiess es.

Die Arbeitslosenkassen arbeiten seit Anfang Jahr mit einem neuen, einheitlichen Auszahlungssystem. Dieser Wechsel habe zu Verzögerungen beim Bearbeiten der Dossiers geführt. Die Auszahlung der Arbeitslosenentschädigung sei stets gewährleistet. (sda)