So will Beat Jans die Zahl aussichtsloser Asylgesuche senken – jetzt live

Ein schärferes Vorgehen gegen kriminelle Asylsuchende und wenig aussichtslose Asylgesuche sowie ein Gesuchsstopp an Wochenenden – so will Justizminister Beat Jans unter anderem das Asylsystem entlasten.

Am Dienstag um 13 Uhr tritt der Neo-Bundesrat und Justizminster Beat Jans (TI) im Bundesasylzentrum in Chiasso (TI) vor die Medien. Dabei wird er seine Pläne präsentieren, wie er das Asylwesen entlasten will:

Beat Jans im Livestream: Video: YouTube/Keystone-SDA-ATS

Der Justizminister wolle die angespannte Situation in den Asylzentren mit verschiedenen Massnahmen entschärfen. Entscheiden darüber wird zunächst der Gesamtbundesrat, danach das Parlament.

Jans schlägt beispielsweise vor, die 24-Stunden-Verfahren, die in den vergangenen Monaten im Bundesasylzentrum Zürich erfolgreich getestet wurden, bis Ende April 2024 auf alle Bundesasylzentren mit Verfahrensfunktion auszuweiten. Damit soll die Zahl aussichtsloser Asylgesuche gesenkt werden.

Um dem Missbrauch der Asylstrukturen entgegenzuwirken, sollen Asylgesuche zudem künftig nur noch unter der Woche eingereicht werden können. Kriminelle Asylsuchende sollen ausserdem härter angepackt werden.

