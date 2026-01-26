Ab dem 5. Februar 2026 starten die Migros- und Denner-Aktionen jeweils am Donnerstag statt am Dienstag und gelten bis Mittwoch der Folgewoche. Bild: KEYSTONE

Migros und Denner folgen Coop bei Aktionen-Regime

Auch Migros und die Tochterfirma Denner stellen das Regime bei den Aktionen um. Sie folgen damit dem Beispiel von Coop.

Ab dem 5. Februar 2026 starten die Migros- und Denner-Aktionen jeweils am Donnerstag statt am Dienstag und gelten bis Mittwoch der Folgewoche. Dies teilten die beiden Detailhändler am Montag mit. Passend zum neuen Aktionsrhythmus werde das Migros-Magazin neuerdings am Mittwoch zugestellt.

Begründet wird der Wechsel mit dem veränderten Einkaufsverhalten. Immer mehr Kundinnen und Kunden kämen für die grösseren Einkäufe zwischen Donnerstag und Samstag in die Filialen. Sie könnten nun an diesen stark frequentierten Tagen von mehr verfügbaren Aktionsartikeln profitieren.

Der Konkurrent Coop hatte das Regime schon vor einem Jahr umgestellt. «Wir waren am Samstag zu schwach mit Aktionsware, am Samstagnachmittag waren wir oft ausgeschossen», hatte Konzernchef Philipp Wyss die Änderung damals begründet. (sda/awp)