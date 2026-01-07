freundlich-6°
DE | FR
burger
Schweiz
Migros

Galaxus: Steigert Umsatz im Jahr 2025 um 17 prozent

Schweizer Onlinehändler Galaxus steigert Umsatz 2025 erneut markant

07.01.2026, 10:1807.01.2026, 10:18

Der Onlinehändler Galaxus wächst unaufhaltsam. Im vergangenen Jahr erzielte die Migros-Tochter mit rund 3,8 Milliarden Franken 17 Prozent mehr Umsatz und damit das zweitgrösste Wachstum der Firmengeschichte.

Wohlen, Aargau, Switzerland - 18th April 2021 : Digitec - Galaxus company sign located in Wohlen. Digitec Galaxus AG is the biggest online retailer in Switzerland xkwx digitec, galaxus, company, sign, ...
Der Zuwachs ist allerdings weniger als im Vorjahr.Bild: www.imago-images.de

Damit legte der Verkaufsplattform- und Dienstleistungsanbieter nochmals einen Umsatzsprung um 536 Millionen Franken hin. Einen grösseren Sprung gab es bisher nur im Coronajahr 2020, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Die Wachstumsstory setzte sich auch im europäischen Ausland fort: In Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Belgien erzielte Galaxus 2025 einen Plattformumsatz von 418 Millionen Euro. Das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahr.

Dieser Zuwachs liegt allerdings unter dem Vorjahr. Im Jahr 2024 ist das Unternehmen im Ausland nämlich noch um 27 Prozent gewachsen. Laut Galaxus habe man «das Pendel etwas in Richtung Profitabilität bewegt und weniger ins Marketing investiert». (sda/awp)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Leute, bei denen die Online-Bestellung schief lief
1 / 59
Leute, bei denen die Online-Bestellung schief lief
Na ja, beide Varianten sind nicht sonderlich hübsch. 🤷‍♀️🤷‍♂️
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Temu ist der grösste Onlinehändler der Schweiz – das sagt ihr dazu
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Ewigkeitschemikalie nimmt in Schweizer Gewässern stark zu
Die Belastung von Schweizer Gewässern mit einer «Ewigkeitschemikalie» ist in den letzten 25 Jahren massiv angestiegen. Eine neue Studie zeigt, dass sich die Konzentrationen von Trifluoracetat (TFA) seit Mitte der 90er-Jahre vervier- bis versechsfacht hat.
Zur Story