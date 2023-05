Erste Staus im Rückreiseverkehr am Pfingstsonntag

Der Zeitverlust wurde vom TCS auf rund 20 Minuten beziffert. Auf der Fahrt Richtung Süden mussten sich dagegen Reisende auch am Pfingstsonntagmorgen vorübergehend eine Stunde gedulden. Der Stau zwischen Amsteg UR und Göschenen UR auf der Autobahn A2 vor dem Gotthard-Nordportal erreichte eine Länge von fünf Kilometern. Auch beim Grenzübergang nach Italien in Chiasso TI kam es wegen Verkehrsüberlastung zu Behinderungen. (saw/sda)

Der Rückreiseverkehr aus dem Süden hat am Pfingstsonntagmittag zu ersten Behinderungen vor dem Gotthard-Südportal geführt. Kurz vor 13.00 Uhr stauten sich die Autos zwischen Quinto und dem Rastplatz Airolo auf einer Länge von vorerst zwei Kilometern, wie der Touring-Club der Schweiz (TCS) per Twitter bekannt gab.

Politisch haben junge Frauen und Männer in den letzten 30 Jahren nie weiter auseinander gelegen als heute. Junge Frauen haben sich politisch seit 1990 zunehmend links positioniert, wie die «NZZ am Sonntag» schrieb, basierend auf einer Auswertung des Forschungsinstituts Sotomo. Bei jungen Männern zeigte sich eine zunehmend rechte Haltung. Zuletzt stuften sich 52 Prozent der Frauen als links ein. 2010 waren es noch 35 Prozent. Der Anteil Männer, die rechte Werte vertreten, stieg in dieser Zeit von 29 auf 43 Prozent. Sotomo wertete sämtliche Abstimmungsanalysen seit 1990 aus. Das Institut ortete auch einen grösseren Geschlechtergraben bei älteren Generationen. Es begründete den Unterschied unter anderem mit der neuen Frauenbewegung.