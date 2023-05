Sina, Zian, Büetzer Buebe – und wer bei den Swiss Music Awards sonst noch abräumte

Die Swiss Music Awards 2023 sind Geschichte. Am Mittwochabend wurden in der Zuger Eishockey-Arena die begehrten Betonwürfel vergeben – hier sind die Gewinnerinnen und Gewinner in der Übersicht.

2022 war das Jahr der Ostschweizerin Joya Marleen, welche bei der SMA-Ausgabe damals gleich drei der Preise nach Hause nehmen durfte. Vergleichbar erfolgreich war in diesem Jahr niemand – doch mit Best Male Act Zian gab es einen Künstler, der sich erneut einen Betonwürfel übergeben lassen durfte. Im letzten Jahr gewann der Basler den Preis für den Best Crushing Newcomer, nun triumphierte in einer der wichtigsten Kategorien.

Wer sich in den anderen 13 Kategorien auszeichnen lassen durfte, erfährst du hier:

Die Schweizer Gewinnerinnen und Gewinner im Überblick:

Best Female Act: Sina

Best Male Act: Zian

Best Group: Hecht

Best Breaking Act: Marius Bear

Best Live Act: Büetzer Buebe

SRF 3 Best Talent: Andryy

Best Act Romandie: KT Gorique

Best Album: Megawatt mit «Felsafescht»

Artist Award: To Athena

Best Hit: L Loko X Drini «Will Nomeh»

Die internationalen Gewinnerinnen und Gewinner: