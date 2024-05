So sah es heute Nacht auf dem Säntis aus. Bild: X/Meteoschweiz

Polarlichter über dem Schweizer Nachthimmel

Polarlichter sind in der Nacht auf Montag vom Säntis aus gesichtet worden. Eine Kamera hielt das farbenfrohe Naturspektakel zwischen den Wolkenlücken um 01.50 Uhr fest, wie der Wetterdienst des Bundes mitteilte.

Letztmals seien Polarlichter am 5. November 2023 in der Schweiz gesichtet worden, teilte das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz am frühen Montagmorgen auf der Onlineplattform X mit.

Polarlichter seien in der Alpenregion selten, hiess es damals in einer Mitteilung von Meteoschweiz. Normalerweise seien sie in der Polarregion zu sehen.

Das Farbspektakel entsteht demnach durch eine Wechselwirkung zwischen geladenen Teilchen aus dem Weltraum und der Erdatmosphäre. Ausgelöst wird es durch den sogenannten Sonnenwind. Dieser besteht aus geladenen Teilchen, hauptsächlich Elektronen und Protonen, die von der Sonne ausgestossen werden. Grüne Nordlichter entstehen oft durch die Interaktion mit Sauerstoff in höheren Atmosphärenschichten, während rote oder violette Farben durch die Wechselwirkung mit Stickstoff entstehen können. (sda)