Waldbrand bei Meiringen unter Kontrolle gebracht

Der Waldbrand in Meiringen BE ist unter Kontrolle. Den Feuerwehren sei es in der Nacht gelungen, den Brand einzudämmen, teilte die Kantonspolizei Bern am Montagmorgen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Helikopter bekämpfen mit Wasser einen Waldbrand im Ortsteil Hausen, 13. März 2022. Bild: keystone

Die Löscharbeiten erfolgten nun vor allem noch am Boden. Verletzt wurde niemand Der Bahnverkehr zwischen Luzern und Interlaken Ost sei aber nach wie vor eingeschränkt. Es sei mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen. Betroffen sei die Linie der IR Zentralbahn, teilten die SBB mit.

Die Meldung über den Waldbrand im Wysland-Wald nahe Meiringen im Berner Oberland war am Sonntagmittag kurz nach 12.30 Uhr eingegangen. Aufgrund von Trockenheit, Wind und Föhn gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, hatte Jolanda Egger, Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntagnachmittag gesagt.

Ein Grossaufgebot der Feuerwehren aus Meiringen, Hasliberg, Brienz und Bödeli kämpfte die ganze Nacht gegen die Flammen. Daneben waren mehrere Löschhelikoptern und ein spezielles Löschfahrzeug der Armee im Einsatz, das auf dem Flughafen Meiringen stationiert ist. Die Brandursache werde abgeklärt, hiess es bei der Kantonspolizei Bern in der Nacht auf Montag. (sda)