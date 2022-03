Video: watson/Emily Engkent, Aya Baalbaki

Ihr Schweizer habt eine brandgefährliche Bildungslücke

Smokey the Bear lehrt Kinder den Waldbrandschutz in Kanada. Wenn die Asche des Lagerfeuers zu heiss ist, um sie anzufassen, ist sie zu heiss, um sie zu verlassen. Leider gibt es in der Schweiz kein Smokey...

Es passiert zu oft. Bei meiner Joggingrunde im Wald, komme ich oft an verlassenen Feuerstellen vorbei und stelle mit Erstaunen fest: Da brennts noch! Wie können Schweizer das so lässig stehen lassen? Die Gefahr von Waldbränden wurde mir schon als Kind eingebläut. Es ist an der Zeit, eine bekannte, amerikanische Zeichentrickfigur in die Schweiz zu holen.

Die Waldbrandgefahr in der Schweiz nimmt zu, zeigt eine Einschätzung der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL. Auf der Alpensüdseite brennen im Schnitt 10 bis 15 Mal Wälder, doch auch auf der Alpennordseite nehmen sie zu. Deshalb ist es besonders wichtig, dass Feuer richtig gelöscht werden.

Die Kanadierin Emily Engkent wohnt seit zehn Jahren in der Schweiz. In ihren Videos erzählt sie, welche Schweizer Eigenheiten ihr aufgefallen sind und wie sie versucht, sich zu integrieren. Sie redet Deutsch und spielt Jass, aber hasst Fondue. (Sorry!)Du kannst ihr auch auf Twitter Instagram und TikTok folgen.

Ein Smokey-the-Bear-Lied von den 50er Jahren Video: YouTube/Smokey Bear

Smokey in den 80er Jahren Video: YouTube/Lee

Und so sah Smokey aus in 2011: Video: YouTube/Stacy Hall

Video: watson

Video: watson/Emily Engkent

