sonnig20°
DE | FR
burger
Schweiz
Natur

Zoo Basel: Ein Flusspferdbaby wurde im Zooli Basel geboren

Zoo Basel
Seit zwei Tagen auf der Welt: Das Baby-Flusspferd in Basel.bild: zoo basel

Helvetia (34) und Wilhelm (35) im Glück: Baby-Flusspferd im Zoo Basel geboren

18.09.2025, 13:3518.09.2025, 13:35

Der Zoo Basel vermeldet Nachwuchs bei den Flusspferden. Am 16. September hat es im Zolli eine Flusspferdegeburt gegeben. Geschlecht und der Name des Kalbes sind noch nicht bekannt, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte.

Mit Helvetia (34) und Wilhelm (35) habe das Kalb erfahrene Eltern an seiner Seite. Alle seien wohlauf, hiess es weiter.

Zoo Basel
Das Geschlecht des Baby-Flusspferdes ist noch nicht bekannt.bild: zoo basel

Das Flusspferdkalb kann bereits auf der Aussenanlage beobachtet werden. Bereits 2021 sind Helvetia und Wilhelm Eltern von Flusspferdchen Serena geworden. (sda)

Das wird dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Photobombs sind immer noch die von Tieren
1 / 26
Die besten Photobombs sind immer noch die von Tieren

Diese Foto-Bomben machen einfach jedes Bild besser. Bild: jookero
quelle: http://www.jokeroo.com/pictures/animal/920641.html
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Schneeleoparden-Jungen vom Zoo Zürich gehen auf ihre erste Entdeckungstour
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
2
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
3
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
4
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
5
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
Meistkommentiert
1
Messi vor Vertragsverlängerung in Miami +++ FCSG holt weiteren Stürmer
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
4
Nach Vance-Lügen: US-Justizministerium löscht eigene Studie zu rechtsextremer Gewalt
5
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
Meistgeteilt
1
Stadt Zürich zieht wegen Tempo 30 vor Bundesgericht
2
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
3
Papst Leo besorgt über Entwicklung in USA + Venezuela startet grosses Militärmanöver
4
Du willst am Herd zum Fleisch-Profi werden? Dann befolge diese 7 Tipps
5
Weniger Zölle: Mercosur-Freihandelsabkommen ein «wichtiger Lichtblick»
Gianna Luzio polarisierte als Mitte-Generalsekretärin – nun winkt ihr Topstelle beim Bund
Albert Rösti sucht nach einem neuen Chef für ein wichtiges Bundesamt. Insider sagen nun: Die vormalige rechte Hand von Gerhard Pfister mache das Rennen.
Ein beliebtes Thema unter National- und Ständeräten an der Herbstsession im Bundesparlament sind personelle Veränderungen in Ämtern und Positionen: Wer übernimmt wo welche Aufgabe? Wer tritt bald ab?
Zur Story