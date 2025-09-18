Helvetia (34) und Wilhelm (35) im Glück: Baby-Flusspferd im Zoo Basel geboren
Der Zoo Basel vermeldet Nachwuchs bei den Flusspferden. Am 16. September hat es im Zolli eine Flusspferdegeburt gegeben. Geschlecht und der Name des Kalbes sind noch nicht bekannt, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte.
Mit Helvetia (34) und Wilhelm (35) habe das Kalb erfahrene Eltern an seiner Seite. Alle seien wohlauf, hiess es weiter.
Das Flusspferdkalb kann bereits auf der Aussenanlage beobachtet werden. Bereits 2021 sind Helvetia und Wilhelm Eltern von Flusspferdchen Serena geworden. (sda)