Die Heuschnupfen-Saison hat begonnen – diese Pollen blühen bereits

Allergikerinnen und Allergiker werden es schon gespürt haben: Die Pollensaison hat begonnen. Seit Februarbeginn wird in der nördlichen Schweiz eine erhöhte Haselpollenkonzentration gemessen, wie Meteonews in einem Blogbeitrag schreibt.

Der Grund dafür ist der vergleichsweise milde Temperatur-Auftakt in den Februar, welcher die Haselpollenkonzentration in tiefen Lagen hat ansteigen lassen. Meteonews schreibt darum vom «Startschuss der Pollensaison 2026». Im Süden war die Konzentration aufgrund des milden Winters bereits im Dezember und auch ab Mitte Januar erhöht.

Aber nicht nur die Haselpollenkonzentration steigt, auch Erlenpollen fliegen bereits durch die Luft. Deren Konzentration ist aber im Vergleich zum Hasel im Norden «meist noch gering», heisst es bei MeteoNews.



Im Süden ist dagegen die Konzentration bei Hasel sowie bei Erlen bereits höher. Grund dafür ist «ein rund zwei Grad zu milder Dezember», schreibt MeteoNews.

Sowohl Hasel- als auch Erlenpollen seien für Allergikerinnen und Allergiker besonders spürbar, da beide grosse Pollenmengen produzieren. Zudem sei Hasel auch weitverbreitet, heisst es weiter. Dass die Blütezeit jetzt erst richtig beginnt, ist dabei keine Ausnahme, wie ein Blick auf den Pollenkalender zeigt:

Erste Phase am schlimmsten

Vor allem am Anfang, wenn die Blütezeit richtig beginnt, spüren Allergikerinnen und Allergiker die Heuschnupfen-Symptome am stärksten. MeteoNews gibt dafür zwei Gründe an:

Das Immunsystem ist nach den Wintermonaten noch nicht gut vorbereitet.

Die Blütenpollen haben zur Beginn der Saison mehr Allergene als gegen Ende.

Gute Nachrichten wegen des Wetters

Immerhin gibt es für alle, die unter den Blütenpollen leiden, gute Nachrichten. Denn das Wetter – vor allem im Norden – zeigt sich in den nächsten Tagen eher unbeständig und nass. Dies führt dazu, dass «die Hasel- und Erlenpollenkonzentrationen in den kommenden Tagen meist nur gering sind.»

Eher spürbar werden die Pollen im Süden sein, da dort in den nächsten Tagen weniger Niederschlag, mehr Sonne und mildere Temperaturen erwartet werden. (ome)