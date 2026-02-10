wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Natur

Erle und Hasel: In diesen Regionen blühen die Pollen bereits

Allergie, Pollen, Niesen,
Hasel- sowie Erlenpollen sind für Allergikerinnen und Allergiker bereits spürbar.Bild: shutterstock

Die Heuschnupfen-Saison hat begonnen – diese Pollen blühen bereits

10.02.2026, 15:0310.02.2026, 15:03

Allergikerinnen und Allergiker werden es schon gespürt haben: Die Pollensaison hat begonnen. Seit Februarbeginn wird in der nördlichen Schweiz eine erhöhte Haselpollenkonzentration gemessen, wie Meteonews in einem Blogbeitrag schreibt.

Haselpollenkonzentration seit Anfang Dezember bei der Messstation Basel. Im Januar nur geringe Konzentrationen, im Februar deutlicher Konzentrationsanstieg.
Am Beispiel Basel zeigt sich, dass die Haselpollenkonzentration anfangs Februar stark anstieg.Bild: MeteoSchweiz

Der Grund dafür ist der vergleichsweise milde Temperatur-Auftakt in den Februar, welcher die Haselpollenkonzentration in tiefen Lagen hat ansteigen lassen. Meteonews schreibt darum vom «Startschuss der Pollensaison 2026». Im Süden war die Konzentration aufgrund des milden Winters bereits im Dezember und auch ab Mitte Januar erhöht.

Hasel im Süden der Schweiz: Pollensaison, Allergiker
Im Süden war die Konzentration von Hasel bereits Ende Dezember und dann vor allem wieder Mitte Januar höher.Bild: MeteoSchweiz

Aber nicht nur die Haselpollenkonzentration steigt, auch Erlenpollen fliegen bereits durch die Luft. Deren Konzentration ist aber im Vergleich zum Hasel im Norden «meist noch gering», heisst es bei MeteoNews.

Im Süden ist dagegen die Konzentration bei Hasel sowie bei Erlen bereits höher. Grund dafür ist «ein rund zwei Grad zu milder Dezember», schreibt MeteoNews.

Sowohl Hasel- als auch Erlenpollen seien für Allergikerinnen und Allergiker besonders spürbar, da beide grosse Pollenmengen produzieren. Zudem sei Hasel auch weitverbreitet, heisst es weiter. Dass die Blütezeit jetzt erst richtig beginnt, ist dabei keine Ausnahme, wie ein Blick auf den Pollenkalender zeigt:

Der saisonale Pollenkalender für Allergeniker.
Die Hauptblütezeit von Hasel und Erle liegt im Februar. Bild: Meteonews

Erste Phase am schlimmsten

Vor allem am Anfang, wenn die Blütezeit richtig beginnt, spüren Allergikerinnen und Allergiker die Heuschnupfen-Symptome am stärksten. MeteoNews gibt dafür zwei Gründe an:

  • Das Immunsystem ist nach den Wintermonaten noch nicht gut vorbereitet.
  • Die Blütenpollen haben zur Beginn der Saison mehr Allergene als gegen Ende.

Gute Nachrichten wegen des Wetters

Immerhin gibt es für alle, die unter den Blütenpollen leiden, gute Nachrichten. Denn das Wetter – vor allem im Norden – zeigt sich in den nächsten Tagen eher unbeständig und nass. Dies führt dazu, dass «die Hasel- und Erlenpollenkonzentrationen in den kommenden Tagen meist nur gering sind.»

Eher spürbar werden die Pollen im Süden sein, da dort in den nächsten Tagen weniger Niederschlag, mehr Sonne und mildere Temperaturen erwartet werden. (ome)

Mehr zu Pollen und Heuschnupfen:

Warum Pollen für viele Menschen zum Problem werden
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Niesende Katzen
1 / 9
Niesende Katzen
Bild: Imgur
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Pollensturm über der Schweiz:
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Vertrauen in Schweizer Banken nimmt weiter ab
Schweizer Banken geniessen weiterhin ein solides Grundvertrauen in der Bevölkerung. Gleichzeitig wächst die Kritik am Bankenplatz. Die Wahrnehmung von übermässigem Profitstreben und mangelnder Nachhaltigkeit trüben das Image.
Zur Story