Der FC Zürich verpflichtet den kosovarischen Nationalspieler Valon Berisha per sofort. Wie der Klub mitteilte, wechselt der 33-jährige Mittelfeldspieler vom österreichischen Bundesligisten LASK nach Zürich und unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr.
Berisha, der in Norwegen aufwuchs, debütierte als 16-Jähriger bei Viking Stavanger und gewann mit Salzburg fünf Meistertitel sowie vier Cups. Mit Lazio Rom holte er 2019 den italienischen Cup. Berisha bestritt zunächst 20 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft von Norwegen, bevor er sich im August 2016 entschied, für den Kosovo aufzulaufen, für den er bislang zu 52 Länderspieleinsätzen kam und vier Tore erzielte. (riz/sda)
Valon Berisha 🇽🇰
Alter: 33 Jahre
Position: Linkes Mittelfeld
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 12 Spiele
Berisha, der in Norwegen aufwuchs, debütierte als 16-Jähriger bei Viking Stavanger und gewann mit Salzburg fünf Meistertitel sowie vier Cups. Mit Lazio Rom holte er 2019 den italienischen Cup. Berisha bestritt zunächst 20 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft von Norwegen, bevor er sich im August 2016 entschied, für den Kosovo aufzulaufen, für den er bislang zu 52 Länderspieleinsätzen kam und vier Tore erzielte. (riz/sda)
Valon Berisha 🇽🇰
Alter: 33 Jahre
Position: Linkes Mittelfeld
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 12 Spiele