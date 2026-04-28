Nach Erdbeben: Geologe gibt Entwarnung wegen Fels oberhalb von Flums SG

Mehr «Schweiz»

Nach einem Erdbeben in der Nacht auf Sonntag bei Walenstadt SG hat ein Geologe für einen möglicherweise instabilen Felsen oberhalb von Flums SG Entwarnung gegeben. Das erklärte der Flumser Gemeindepräsident gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Das Beben habe oberhalb des Versuchsstollens Hagerbach einen kleineren Felsabbruch ausgelöst, sagte Christoph Gull (SVP), Gemeindepräsident von Flums. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden.

Das Gelände sei von einem Geologen mit einer Drohne überprüft worden. Weitere Gesteinsabbrüche als Folge des Erdbebens könnten ausgeschlossen werden.

Der Schweizerische Erdbebendienst registrierte am Sonntag um 04.24 Uhr rund sechs Kilometer östlich von Walenstadt ein Erdbeben von 3,8 auf der Richterskala. Das Beben dürfte in der ganzen Schweiz spürbar gewesen sein. (sda)