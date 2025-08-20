bedeckt19°
Mann ersticht Ex-Frau und Töchter in Corcelles NE – das wissen wir

Simon Baechler, gauche, chef de la police judiciaire du canton de Neuchatel et le Procureur neuchatelois Jean-Paul Ros, droite, parlent lors d&#039;une conference de presse du Ministere public et de l ...
Nach dem Fund von drei toten Personen in Corcelles NE am Dienstag geht die Polizei von einem dreifachen Tötungsdelikt aus.Bild: keystone

Mann ersticht Ex-Frau und Töchter in Corcelles NE – das wissen wir

20.08.2025, 11:00
Nach dem Fund von drei toten Personen in Corcelles NE am späten Dienstagabend geht die Polizei von einem dreifachen Tötungsdelikt aus. Nach ersten Erkenntnissen hat ein 52-jähriger Mann seine 47-jährige Ex-Frau und die beiden Töchter erstochen.

Die Töchter waren zehn und dreieinhalb Jahre alt. Deren leblose Körper hätten die Polizisten als Erstes gesehen, nachdem sie sich Zugang zur Wohnung verschafft hatten, sagte der Chef der Neuenburger Kriminalpolizei, Simon Baechler, am Mittwoch vor den Medien.

Zudem habe ein mit einem grossen Messer bewaffneter Mann im Eingangsbereich der Wohnung gestanden. Der Mann habe sich trotz der Aufforderungen der Polizei nicht ergeben und einen Polizisten angegriffen.

Um sich schützen habe der Polizist Gebrauch von seiner Waffe gemacht und dabei den Angreifer verletzt, so Baechler. Der Tatverdächtige wurde anschliessend festgenommen.

In einem weiteren Zimmer fanden die Polizeibeamten den blutüberströmten Körper der Ex-Frau vor. Sowohl bei ihr als auch bei den Kindern seien erfolglos Erste-Hilfe-Massnahmen eingeleitet worden, sagte Baechler weiter.

Der 52-jährige Mann lebte getrennt von seiner Ex-Frau in Le Locle NE. Nach Polizeiangaben waren sie seit Mitte Juni getrennt. Zuvor hatte die Familie aus Algerien mehrere Jahre zusammen in der Schweiz gelebt.

Zum Polizeieinsatz kam es, nachdem eine angehörige Person aus dem Ausland die Polizei gewarnt hatte, dass sie von der Familie seit Langem nichts mehr gehört hatte. (sda)

ursus3000
20.08.2025 10:51registriert Juni 2015
"ist die Familie algerischer Herkunft. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um den Ex-Mann der Frau. Zuvor rückte die Polizei bereits einmal wegen häuslicher Gewalt an den Tatort aus. Vor rund zwei Monaten hatte sich die Frau von ihrem gewalttätigen Mann getrennt"
Ihr habt da was vergessen
243
avatar
Spin Doctor of Medicine
20.08.2025 10:53registriert August 2019
Ein weiterer Mord durch einen Mann an Frauen. Seine Ex-Frau und seine eigenen Töchter! Wir müssen als Gesellschaft und Gemeinschaft mehr für die Sicherheit von Frauen tun. Wir Männer sind gefordert. Wir müssen uns ändern. Im Kleinen, im Grossen. Wir müssen auch bei anderen Männern hinschauen.
238
