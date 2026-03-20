sonnig-1°
DE | FR
burger
Schweiz
Nidwalden

Aussergewöhnlicher Todesfall in Gefängnis Stans: Verfahren läuft

«Aussergewöhnlicher Todesfall» in Gefängnis Stans – das sagt der Kanton

20.03.2026, 08:0820.03.2026, 08:08

Im Gefängnis von Stans hat sich gemäss dem Kanton Nidwalden ein «aussergewöhnlicher Todesfall» ereignet. So starb ein 26-jähriger Insasse – die Obduktion ergab, dass mutmasslich Medikamente zum Tod geführt haben. Die genauen Umstände des Todesfalls werden derzeit untersucht.

Das Verfahren wurde nun an den Kanton Aargau übertragen werden. Dadurch soll eine unabhängige Untersuchung gewährleistet werden.

Als aussergewöhnlicher Todesfall gelten Todesfälle, deren Ursache nicht eindeutig auf eine natürliche Ursache zurückgeführt werden kann oder bei denen besondere Umstände vorliegen. In solchen Fällen ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet, eine Untersuchung einzuleiten, um die genauen Umstände zu klären. (dab)

    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Ausfuhr von Kriegsmaterial: Jetzt muss das Volk entscheiden
    Zuerst koalierten Mitte und FDP mit der SP. 2025 wechselten sie zur SVP. Mit ihr boxten sie Lockerungen des Kriegsmaterialgesetzes durch. Nun sammelten die Gegner aber 62’000 Unterschriften. Es kommt zur Abstimmung.
    Noch hätte das Referendumskomitee einen Monat Zeit, um die 50’000 benötigten Unterschriften zu sammeln. Doch schon jetzt hat es deutlich mehr Unterschriften beisammen, nämlich 62’000.
    Zur Story