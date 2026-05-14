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Bundesamt warnt vor Bakterien in Aldi-Rauchmöckli

Bundesamt warnt vor Bakterien in Aldi-Rauchmöckli

14.05.2026, 09:5214.05.2026, 09:52

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen warnt vor Bakterien in Rauchmöckli der Marke Alpina. Das Produkt wird bei Aldi verkauft. Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht ausgeschlossen werden.

In Rauchmöckli der Marke Alpina wurden STEC-Bakterien nachgewiesen, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Donnerstag mitteilte. Das Bundesamt empfiehlt, das betroffene Produkt nicht zu konsumieren. Aldi Suisse AG habe das Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet. Betroffen ist die Lot-Nummer: L7490179 mit demMindesthaltbarkeitsdatum/Verbrauchsdatum: 06.06.2026.

Rauchmöckli der Marke Alpina.
Rauchmöckli der Marke Alpina.

Die STEC-Bakterien gehören laut BLV zu den E. coli-Bakterien. Diese können Toxine (Shiga-Toxine) produzieren. Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht ausgeschlossen werden. Symptome sind Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall, wie es weiter hiess. Personen, die ein betroffenes Produkt konsumiert haben, sollten beim Auftreten dieser Anzeichen einen Arzt oder eine Ärztin konsultieren. (sda)

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