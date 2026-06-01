Zwischen Lenzburg und Mägenwil ist der Bahnverkehr eingeschränkt. Bild: Shutterstock

Bahnstrecke von Olten nach Zürich wegen Gleisschaden eingeschränkt

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Die Bahnstrecke von Olten nach Zürich ist zwischen Lenzburg und Mägenwil eingeschränkt. Grund ist ein Schaden an einer Weiche, wie die SBB am Montag auf Anfrage sagten.

Die Einschränkung daure voraussichtlich bis am frühen Dienstagmorgen, 01.30 Uhr, hiess es in der SBB-App. Es sei mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen.

Genauere Angaben zur Ursache des Schadens konnte die Medienstelle der SBB am Montagmittag auf Anfrage von Keystone-SDA noch nicht machen. (sda)