freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
ÖV

SVP-Nationalrat Büchel fordert Bargeld-Pflicht für Bahnen und Behörden

Nach Ja des Volks: SVP-Nationalrat fordert Bargeld-Pflicht für Bahnen und Behörden

Wer öffentliche Dienstleistungen bezieht, soll diese mit Bargeld bezahlen können – also zum Beispiel Bahnen, Parkuhren und öffentliche WCs.
21.03.2026, 21:4121.03.2026, 21:41
Othmar von Matt / ch media
ZUM AUSFALL VOM SBB ONLINE PORTAL UND DEM TICKETDIENST AM SCHALTER, STELLEN WIR IHNEN HEUTE, 19. JANUAR 2018, FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - A ticket machine in the entrance area of the SBB t ...
Wer ein Bahnticket kaufen will, soll mit Bargeld bezahlen könnnen: Das fordert Nationalrat Roland Büchel.Bild: KEYSTONE

Einst wollte er den Fünfräppler abschaffen. Die Herstellungskosten würden seinen eigentlichen Wert übersteigen, argumentierte der St. Galler Nationalrat Roland Büchel 2013. Deshalb belaste das Fünfrappenstück die Bundeskasse erheblich.

Mit seiner Motion erntete Büchel allerdings einen Shitstorm. Die Menschen hängen an den 1,4 Milliarden Fünfräpplern aus der charakteristischen goldfarbenen Kupfer-Aluminium-Nickel-Legierung. Büchel zog die Motion zurück.

«Ich hätte nie gedacht, dass ich mit meiner Motion derart starke Emotionen auslösen würde», sagt er heute und meint lachend: «Ich bin geläutert.» In einer parlamentarischen Initiative, die er am Freitag eingereicht hat, verteidigt er nun Bargeld.

Die Bezahlung mit Banknoten und Münzen soll künftig überall dort gesichert sein, wo Dienstleistungen des Service public angeboten werden, fordert Büchel. Damit meint er vor allem Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltungen, Angebote des öffentlichen Verkehrs, öffentlich zugängliche Infrastrukturen und Einrichtungen wie etwa Toiletten oder Parkuhren. Die gesetzlichen Grundlagen sollen entsprechend angepasst werden.

Büchel sprach sich mit Bargeld-Initiant ab

Büchels parlamentarische Initiative ist eine direkte Folge der Bargeld-Initiative. Die Bevölkerung lehnte sie am 8. März zwar ab, nahm aber den Gegenvorschlag mit 73 Prozent Ja-Stimmen an. Er verankert den Grundsatz in der Bundesverfassung, dass die Versorgung mit Bargeld durch die Nationalbank gewährleistet sein muss.

Roland Rino Buechel, SVP-SG, spricht an der Fruehjahrssession der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 4. Maerz 2026 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Andreas Becker)
Roland Büchel.Bild: KEYSTONE

«Ich habe mich für die parlamentarische Initiative mit Richard Koller abgesprochen, dem Initianten der Bargeld-Initiative», sagt Roland Büchel. «Damit will ich die neue Bestimmung in der Bundesverfassung griffig abstützten.»

Er gehe bewusst nicht so weit wie etwa Liechtenstein oder der Kanton Genf, betont Büchel. In Liechtenstein soll Bargeld gemäss einer Initiative neu als gesetzliches Zahlungsmittel mit Annahmepflicht gelten. Und in Genf hat der Grosse Rat 2025 beschlossen, dass Restaurants und Cafés anders als in der übrigen Schweiz verpflichtet sind, Bargeld zu akzeptieren. Diese Regelung wurde ins kantonale Gesetz aufgenommen.

«Bargeld ist eine wichtige pyhsische Rückfallebene»

Bargeld müsse aus zwei Gründen gleichberechtigt zu digitalen Zahlungsmitteln verwendet werden können, betont Büchel. Einerseits erfülle Bargeld wichtige Funktionen für die Stabilität und Resilienz des Zahlungssystems», sagt er. «Es funktioniert unabhängig von Strom, Internet oder technischen Infrastrukturen und stellt damit eine wichtige physische Rückfallebene dar.»

Bargeld ist in Krisenzeiten essenziell, da es als krisensicheres, anonymes Zahlungsmittel bei Stromausfällen, Cyberangriffen oder Systemstörungen funktioniert. Gerade Schweden und Norwegen korrigieren zurzeit ihren extrem digitalen Bezahlkurs. Krisenresilienz ist der Hauptgrund dafür.

Andererseits sorge Bargeld dafür, dass ältere Menschen, Personen mit Behinderungen, Menschen mit tiefem Einkommen, Personen ohne Bankbeziehung, Jugendliche und Menschen in prekären Lebenslagen nicht vom Bezahlungssystem ausgeschlossen würden. «Bargeld ist auch für Personen wichtig, die aus Gründen des Datenschutzes und der Privatsphäre bewusst auf Bankkarten, Apps und Smartphones verzichten wollen», hält Büchel fest. (aargauerzeitung.ch)

Mehr:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die neuen Schweizer Banknoten
1 / 15
Das sind die neuen Schweizer Banknoten
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das sind eure Meinungen zu Bargeld
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
170 Kommentare
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Felix Meyer
21.03.2026 21:58registriert September 2019
Ich kann mich nicht erinnern, dass wir über Bargeld abgestimmt haben. Wir haben lediglich den Franken als Zahlungsmittel in der Verfassung verankert. Sich jetzt für die Forderung einer Bargeld-Annahmepflicht auf diese Abstimmung zu beziehen, ist ziemlich an den Haaren herbei gezogen.
19751
Melden
Zum Kommentar
avatar
Revan
21.03.2026 22:49registriert Mai 2019
Scheint in der SVP nun die Regel zu sein, dass man nach einer verlorenen Abstimmung erst mal so tut, als hätte man gewonnen.
16523
Melden
Zum Kommentar
avatar
Felix Meyer
21.03.2026 22:07registriert September 2019
Und natürlich kommt diese Forderung genau aus der Partei, welche den Service Public sonst bei jeder sich bietenden Gelegenheit abbauen und zu weiteren Einsparungen zwingen will.
Und dabei ist das Bargeld-Handling gerade im ÖV eines der grössten vorhandenen Sparpotenziale, dessen Abschaffung gleichzeitig praktisch keine negativen Konsequenzen hätte - die Alternative in Form einer anonymen wiederaufladbaren Bezahlkarte existiert bereits.
13138
Melden
Zum Kommentar
170
Sunrise lanciert neues Punkteprogramm – was das für Kunden bedeutet
Sunrise will weg von der Jagd auf Neukunden mit immer günstigeren Aktionspreisen. Neu sollen die bisherigen Kunden die besten Angebote erhalten. Dazu lanciert der Telekomanbieter ein Punkteprogramm, das die Treue der Kunden belohnt.
Zur Story