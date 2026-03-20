Solaranlage auf dem Dach, Batteriespeicher im Keller? Bild: KEYSTONE

Immer mehr Schweizer installieren Batteriespeicher für Solarstrom

Die Kapazität von Batteriespeichern in Haushalten und Gewerbebetrieben dürfte in nur einem Jahr auf fast 2,5 Gigawattstunden stark ansteigen. Die Neuinstallationen verdoppeln sich bis Ende 2026 nahezu.

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Das deutliche Wachstum ist aus dem am Freitag veröffentlichten «Batteriemonitor» von Swissolar, dem Branchenverband für Sonnenenergie, herauszulesen.

Demnach betrug die Kapazität von Behind-the-Meter-Speichern, also von solchen, die vor Ort der Energiegewinnung installiert sind, im Jahr 2024 noch 896 Gigawattstungen (GWh). Im Jahr 2025 waren es 1451 und Ende des laufenden Jahrs werden es gemäss den Prognosen 2461 GWh sein.

Gleichzeitig spricht Swissolar von einer deutlichen Senkung der Kosten. Ein typischer Heimspeicher mit einer Kapazität von 15 Kilowattstunden koste heute inklusive Installation rund 8800 Franken. Das sei ein Viertel weniger als vor einem Jahr.

Auch Elektroautos helfen

Batteriespeicher können gemäss Swissolar zur Flexibilität der Gewinnung und des Verbrauchs von Sonnenenergie sowie zur Netzstabilität beitragen. Da Solaranlagen nur tagsüber Strom produzieren, könne allenfalls überschüssig gewonnene Energie gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden.

«Mit dem weiteren Ausbau der Photovoltaik wird auch die Bedeutung von Energiespeichern weiter steigen. Neben stationären Batteriespeichern könnten künftig auch Elektroautos durch bidirektionales Laden zusätzliche Flexibilität im Stromsystem bereitstellen.»

Gleichzeitig gewinnen gemäss dem «Batteriemonitor» auch grosse Stromspeicher im Netz an Bedeutung. Verschiedene Unternehmen aus der Energiebranche hätten den Bau von über 4 GWh zusätzlicher Speicherkapazität bis 2030 angekündigt, schrieb Swissolar.

Quellen

swissolar.ch: Batteriemonitor Schweiz 2026

Batteriemonitor Schweiz 2026 Nachrichtenagentur Keystone-SDA

(dsc)