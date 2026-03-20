recht sonnig14°
DE | FR
burger
Digital
Wirtschaft

Immer mehr Schweizer installieren Batteriespeicher für Solarstrom

ZUR EIDGENOESSISCHEN ABSTIMMUNG VOM 21. MAI 2017 UEBER DAS ENERGIEGESETZ STELLEN WIR IHNEN ZUM THEMA SOLARENERGIE FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG  Solarmodule werden auf einem Dach montiert, au ...
Solaranlage auf dem Dach, Batteriespeicher im Keller?Bild: KEYSTONE

Immer mehr Schweizer installieren Batteriespeicher für Solarstrom

Die Kapazität von Batteriespeichern in Haushalten und Gewerbebetrieben dürfte in nur einem Jahr auf fast 2,5 Gigawattstunden stark ansteigen. Die Neuinstallationen verdoppeln sich bis Ende 2026 nahezu.
20.03.2026, 15:0720.03.2026, 15:09

Das deutliche Wachstum ist aus dem am Freitag veröffentlichten «Batteriemonitor» von Swissolar, dem Branchenverband für Sonnenenergie, herauszulesen.

Demnach betrug die Kapazität von Behind-the-Meter-Speichern, also von solchen, die vor Ort der Energiegewinnung installiert sind, im Jahr 2024 noch 896 Gigawattstungen (GWh). Im Jahr 2025 waren es 1451 und Ende des laufenden Jahrs werden es gemäss den Prognosen 2461 GWh sein.

Gleichzeitig spricht Swissolar von einer deutlichen Senkung der Kosten. Ein typischer Heimspeicher mit einer Kapazität von 15 Kilowattstunden koste heute inklusive Installation rund 8800 Franken. Das sei ein Viertel weniger als vor einem Jahr.

Auch Elektroautos helfen

Batteriespeicher können gemäss Swissolar zur Flexibilität der Gewinnung und des Verbrauchs von Sonnenenergie sowie zur Netzstabilität beitragen. Da Solaranlagen nur tagsüber Strom produzieren, könne allenfalls überschüssig gewonnene Energie gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden.

«Mit dem weiteren Ausbau der Photovoltaik wird auch die Bedeutung von Energiespeichern weiter steigen. Neben stationären Batteriespeichern könnten künftig auch Elektroautos durch bidirektionales Laden zusätzliche Flexibilität im Stromsystem bereitstellen.»

Gleichzeitig gewinnen gemäss dem «Batteriemonitor» auch grosse Stromspeicher im Netz an Bedeutung. Verschiedene Unternehmen aus der Energiebranche hätten den Bau von über 4 GWh zusätzlicher Speicherkapazität bis 2030 angekündigt, schrieb Swissolar.

Quellen

(dsc)

Perfektes Dach, perfekte Lage: Warum hier immer noch keine Solaranlage steht
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Sonnige Aussichten: Grösste Solaranlage der Welt in Marokko eröffnet
1 / 11
Sonnige Aussichten: Grösste Solaranlage der Welt in Marokko eröffnet
So soll sie dereinst aussehen, die weltweit grösste Solaranlage «Nur» (Arabisch: Licht) in der Nähe der marokkanischen Stadt Ouarzazate. Bild morroco tomorrow
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die herzigste Solaranlage der Welt steht in China
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Sri Lanka führt Vier-Tage-Woche ein – um Öl zu sparen
Der Krieg gegen den Iran hat vor allem in Asien eine Energiekrise ausgelöst. In einem Staat hat der Ölmangel besonders drastische Auswirkungen.
Sri Lanka reagiert auf drohende Energieengpässe mit drastischen Massnahmen. Künftig bleiben staatliche Einrichtungen mittwochs geschlossen, um Treibstoff zu sparen. Präsident Anura Kumara Dissanayake rief die Behörden zur Vorsorge auf. Man müsse sich «auf das Schlimmste vorbereiten», sagte er laut einem Bericht der britischen BBC bei einem Krisentreffen. Die zusätzliche Ruhezeit gilt demnach auch für Schulen und Universitäten, nicht jedoch für Einrichtungen der Grundversorgung wie Gesundheits- oder Einwanderungsbehörden.
Zur Story