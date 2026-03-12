freundlich10°
Zürich: Fahrgastzahlen in Zürcher Tram und Bus steigen

12.03.2026, 12:4012.03.2026, 12:40

In der Stadt und Region Zürich haben die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) 309 Millionen Fahrgäste im letzten Jahr transportiert. Das sind 5,2 Millionen Fahrgäste mehr als noch im Jahr 2024.

Bahnhofstrasse mit Stra
Fahrgastzahlen in Zürcher Trams steigen.Bild: www.imago-images.de

Bus, Tram und Trolleybus sind beliebt bei den Zürcherinnen und Zürchern. Rund 1,7 Prozent mehr Fahrgäste nutzten im Jahr 2025 das Angebot der VBZ, wie diese am Donnerstag mitteilte.

Mehr Fahrgäste stiegen insbesondere in die Tramlinie 15 ein. Im letzten Jahr fuhr das Tram erstmals wieder ohne betriebliche Einschränkungen und transportierte 1,4 Millionen mehr Menschen als noch 2024.

Als weitere Gründe für die steigenden Fahrgastzahlen nennt die VBZ Angebotsverbesserungen. Darunter zählt die Einführung des Sonntagsfahrplans bei der Trolleybuslinie 83 und die Verlängerung der Buslinie 66. Auch die Inbetriebnahme des neuen Kinderspitals führte dazu, dass mehr Personen die Linie 99 nutzten.

Noch deutlicher stiegen laut VBZ die Fahrgastzahlen in der Region, nämlich mit einem Plus von 784'500 Fahrgästen (3,5 Prozent). Grund dafür seien die steigende Siedlungsdichte und neue Freizeitangebote. Besonders im Glattal, Limmattal sowie in der Region Zimmerberg nutzten Personen den öffentlichen Verkehr rege.

Im Gebiet Pfannenstiel zeigte sich hingegen ein leichter Rückgang um 1 Prozent. Dort stiegen 38'800 Personen weniger in den Bus ein als noch im Jahr 2024. (hkl/sda)

