Millionenverlust durch Schwarzfahrer: ZVV kündigt Billett-Kontrolltag an

Ein Tram mit einer Maske an der Vorderseite, aufgenommen am Montag, 11. Mai 2020 in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Der Zürcher Verkehrsverbund möchte die Anzahl an Schwarzfahrern reduzieren.Bild: KEYSTONE

So viele Millionen verliert der ZVV durch Schwarzfahrer – Billett-Kontrolltag angekündigt

02.09.2025, 11:28
Mehr «Schweiz»

Es mutet auf den ersten Blick etwas speziell an, dass der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) für den 8. September eine gross angelegte Billetkontrolle ankündigt. Fahrausweiskontrollen sollten doch ohne vorgängige Ankündigung stattfinden, um möglichst viele Schwarzfahrer zu erwischen?

Mit diesen Anzeigen weist der ZVV auf den Kontrolltag hin.
Mit diesen Anzeigen weist der ZVV auf den Kontrolltag hin.bild: watson

Der ZVV sieht das etwas anders. Mit dem Aktionstag «Billett bitte» wolle man aufzeigen, weshalb Ticketkontrollen nötig seien und welchen Beitrag sie leisteten, dass das dichte ÖV-Angebot im Raum Zürich bezahlbar bleibe. Die Rede ist von einem «Zeichen für Fairness im öffentlichen Verkehr», von «Vertrauen und Eigenverantwortung».

Pro Jahr entgehen dem ZVV durch Schwarzfahrer Einnahmen in der Höhe von mindestens 80 Millionen Franken. Dies zulasten der Allgemeinheit, welche die Kosten über höhere Ticketpreise oder Steuergelder bezahle.

Für den kommenden Aktionstag am 8. September hofft der ZVV, dass alle ÖV-Nutzenden mit einem gültigen Ticket unterwegs sind. (rst)

148 Kommentare
avatar
Snowy
02.09.2025 11:54
Spannend dürfte vor allem sein, wie hoch der Ticketumsatz an jenem Montag, 8. September verglichen mit anderen Montagen sein wird.

Stimmt die Annahme der ZVV (wovon ich ebenfalls ausgehe*), dürften am kommenden Montag überdurchschnittlich viele Tickets verkauft werden.

* Habe in 20 Jahren Zürich (damn bin ich alt...) noch nie eine ZVV Kontrolle erlebt, wo niemand hängengeblieben ist.
James R
02.09.2025 12:11
Ich weisst nicht, ob diese 80 Mio realistisch sind. Falls ja, könnte die VBZ doch einfach massiv mehr Kontrolleure einstellen. Wenn man dann auf jeder vierten oder fünften Fahrt kontrolliert würde, wäre das schnell anders.
John T. Ripper
02.09.2025 11:49
Sie können die Resultate dann mit einem gleichen, unangekündigten Tag vergleichen. Das würde wohl alle erstaunen..
Am Montagabend sind heftige Gewitter über die Schweiz gezogen. Auf dem Wetterradar war zu sehen, wie eine Gewitterfront von Frankreich aus über die Schweiz gezogen ist. Insbesondere der Kanton Zürich wurde stark getroffen.
Zur Story