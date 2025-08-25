freundlich18°
DE | FR
burger
Schweiz
SBB

SBB verlängern testweise S15: Direktzug von Uster bis Chur

SBB Regionalzug S15 Rapperswil
Die S15 fährt am Wochenende testweise nicht nur bis Rapperswil, sondern weiter Richtung Graubünden.Bild: SBB

SBB testen Direktverbindung vom Zürcher Oberland nach Graubünden

An den Wochenenden im September verkehren jeweils morgens und abends zwei S15-Züge zwischen Uster und Chur. Die SBB wollen das Potenzial dieser Verbindung testen.
25.08.2025, 11:5225.08.2025, 11:52
Mehr «Schweiz»

Die S15 verkehrt normalerweise zwischen Niederweningen und Rapperswil. An vier Wochenenden im September wird sie nun für einen Markttest der SBB bis nach Chur verlängert, heisst es in einer Mitteilung. Am 6. September soll die Erstfahrt stattfinden.

Am Samstag und Sonntag fährt sie dann jeweils morgens um 6.54 Uhr und um 7.54 Uhr ab Uster Richtung Graubünden, abends fährt der Direktzug ab Chur um 16.23 und 17.23 Uhr zurück. Zwischen Rapperswil und Chur gibt es Halte in Pfäffikon, Ziegelbrücke, Unterterzen, Sargans, Bad Ragaz und Landquart.

Platz für Gepäck und Velos

Die SBB will mit dieser neuen Direktverbindung das Marktpotenzial prüfen. Die rund 200'000 im Zürcher Oberland lebenden Menschen sollen so die Möglichkeit erhalten, bequem in die Tourismusregion zu gelangen. Das soll mit 150 Meter langen Regio-Dosto-Zügen des Typs RABe 511 gelingen. Diese Züge haben sogenannte Multifunktionszonen, es gibt also Platz für Gepäck, Velos und Skiausrüstung.

Für die Test-Verbindungen gibt es ein Kontingent an Sparbilletten. Wer ein solches ergattert, kann von Uster bis Chur mit Halbtax für 12 Franken in der 2. Klasse fahren. Die Zahl der Sparbillette ist jedoch begrenzt.

Weitere Tests angekündigt

Bereits ab dem Fahrplanwechsel im Dezember ist ein weiterer Test angekündigt. Vom 14. Dezember 2025 bis 15. März 2026 sollen die Direktzüge an allen Wochenenden ausser zwischen 25. Dezember und 1. Januar fahren.

Schliesslich erfolgt im Sommer 2026 ein dritter Test. Von Anfang Juni bis Ende September gibt es erneut Direktverbindungen zwischen dem Zürcher Oberland und Graubünden. Ob diese schliesslich dauerhaft eingeführt werden, soll der Test zeigen. Gemäss der SBB-Mitteilung hängt dies von den Fahrgastzahlen, der Zufriedenheit der Reisenden und der Wirtschaftlichkeit ab. (vro)

Mehr zu den SBB:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
24 Bilder aus der guten alten SBB-Zeit
1 / 26
24 Bilder aus der guten alten SBB-Zeit
Am 1. Januar 1902 wurden die SBB gegründet. An diesem Tag fuhr auch der erste SBB-Zug, der eigenhändig von der SBB-Generaldirektion geführt wurde. Bis dahin wurde der Betrieb zwar im Auftrag der Bundes, aber noch in der Organisation der Privatbahnen geführt. Sukzessive wurden von 1901 bis 1909 die fünf grössten Privatbahnen verstaatlicht und in die SBB überführt. Die Männer tragen schicke Doppelreiher und posieren vor dem allerersten SBB-Zug. Er ist gerade im Bahnhof Bern eingetroffen. ... Mehr lesen
quelle: foto service sbb / str
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wildberry-Lillet im Speisewagen und Beats über die Zugdurchsage? SBB landet TikTok-Hit
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Über 30 russische Elitesoldaten schossen auf sich selbst, um den Kreml zu betrügen
2
F-35-Debatte: Luftwaffenchef soll dem Bundesrat widersprochen haben – nun reagiert das VBS
3
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
4
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
5
Lehrerin monatelang missbraucht – sieben Jugendliche in Wien angeklagt
Meistkommentiert
1
Basel angeblich an FCZ-Meisterspieler interessiert ++ BVB bedient sich doppelt bei Chelsea
2
Das grosse 2026-Transferfestival: Jäger zurück zum HCD, Berra zum EHC Kloten
3
Eigenmietwert: «Wenn sie jetzt nicht durchkommt, ist die Abschaffung für Jahre vom Tisch»
4
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
5
Eine Frau greift für eine Dating-App tief in die Tasche – dann passieren seltsame Dinge
Meistgeteilt
1
Wenn der Trikot-Tausch für einen peinlichen Moment im Interview sorgt 🙈
2
Israel fliegt massiven Luftangriff in Jemen +++ Erneut Journalist in Gaza getötet
3
Mbappé schiesst Real Madrid zum Sieg +++ Nasenbeinbruch bei Luca Jaquez
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
Ein Schweizer Maler für Amerika
Frank Buchser gehört zu den schillerndsten Figuren der Schweizer Kunst des 19. Jahrhunderts. Etliche seiner Werke entstanden während seines mehrjährigen Aufenthalts in den Vereinigten Staaten.
Anders als Albert Anker, Arnold Böcklin oder gar Ferdinand Hodler zählt Frank Buchser nicht mehr zu den bekannten Schweizer Künstlern seiner Zeit. Dabei war er ein virtuoser Maler, und seine Biografie ist romanreif.
Zur Story