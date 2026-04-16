Auch in diesem Sommer bieten die SBB wieder diverse Sommerziele an – auch mit dem Nachtzug. Bild: keystone

Österreich, Italien, Frankreich: Das sind die SBB-Sommerziele

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Die SBB bieten im Sommer 2026 zahlreiche direkte Zugverbindungen nach Italien, Frankreich, Deutschland und Österreich an. Gleichzeitig wird im Sommer auch viel gebaut, weil dann weniger Pendlerinnen und Pendler unterwegs sind.

Der Sommerfahrplan der SBB im Detail.

Mit dem Nachzug nach Österreich

Die SBB bieten im Sommer verschiedene Nachtzüge nach Österreich an. So kann man zum Beispiel im Schlaf Klagenfurt und damit die Ferienregion rund um den Wörthersee erreichen. Auch Graz und Wien sind mit dem Nachtzug erreichbar. Nach Wien gibt es zudem auch tagsüber mehrere Direktverbindungen ab Zürich.

Wegen Bauarbeiten gibt es zwischen Buchs SG und Feldkirch zwischen dem 14. Juni und dem 14. Oktober 2026 eine Totalsperre. Dadurch kommt es zu Ausfällen und Umleitungen über St.Margrethen. Bei den umgeleiteten Zügen, darunter den Nachtzügen, verlängert sich die Fahrzeit um eine Stunde. Zwischen Sargans und Feldkirch verkehren Bahnersatzbusse.

Täglich in den Süden Frankreichs

Vom 16. April bis zum 2. November 2026 gelangen Reisende donnerstags bis montags ab Lausanne und Genf direkt mit dem TGV nach Avignon, Aix-en-Provence und Marseille. Vom 27. Juni bis zum 23. August 2026 verkehren diese Züge täglich.

Wegen umfangreicher Bauarbeiten im Bahnhof La Plaine verkehren diese TGVs zwischen dem 27. Juli und dem 16. August 2026 nur bis bzw. ab Annemasse. Reisende steigen in Annemasse um. Nach Annemasse gelangen Reisende ab Genf mit dem Léman Express oder dem RE33.

Direkt an die Adria

Neu gibt es vom 30. Mai bis zum 4. Oktober 2026 eine Direktverbindung von Zürich nach Rimini. Ganzjährig direkt erreichbar sind Städte wie Verona (ab Genf, Lausanne und Zürich) und Florenz (ab Zürich). Ausserdem gibt es zahlreiche direkte Verbindungen nach Mailand.

Wie bereits in den letzten Jahren führt die italienische Infrastrukturbetreiberin RFI auch diesen Sommer auf der Simplonachse wieder Bauarbeiten durch. Daher verkehren vom 7. Juni bis 26. Juli 2026 die EC-Züge zwischen Genf, Lausanne, Basel, Bern und Mailand nicht oder nicht durchgehend.

Vom 26. Juni bis zum 27. Juli 2026 fallen auch die RE-Züge zwischen Iselle di Trasquera und Domodossola aus. Es verkehren verschiedene Bahnersatzbusse.

Mit dem Nachtzug nach Bremen

Mehrmals täglich verkehren ab Zürich und Basel direkte Züge in die Hansestadt Bremen. Über Nacht ist sie auch mit dem Nightjet der neuen Generation erreichbar, welcher weiter bis nach Hamburg verkehrt.

Bauarbeiten während der Sommerzeit

Auf Verbindungen aus der Schweiz nach Frankreich, Italien, Österreich und in weitere osteuropäische Länder sowie innerhalb Frankreichs, Deutschlands, Italiens und Österreichs gibt es in diesem Jahr verschiedene weitere Bauarbeiten.

Eine Übersicht findet man auf der SBB-Webseite «Baustellen und Fahrplanänderungen in Europa». (ome)