In einer Erklärung, die den Medien vor Ort übermittelt wurde, verurteilte das IOC die Aktion: «Wir haben mehrmals mit friedlichen Demonstranten gesprochen, aber wir werden nicht mit den Demonstranten sprechen, die Gewalt angewendet haben, um in das IOC-Gebäude einzudringen», hiess es dort. Ein Sicherheitsbeamter sei zudem beim Eindringen der Aktivisten leicht verletzt worden.

Die Mitglieder der «Tibetan Youth Association in Europe» (Verein Tibeter Jugend Europa), von denen die meisten aus der Region Zürich stammten, schwenkten ausserdem tibetische Flaggen. Auf Schildern prangerten sie die chinesische Tibet-Politik an und warfen dem IOC vor, die Augen zu verschliessen.

Fünf Personen ketteten sich im Inneren des Gebäudes, in der Eingangsschleuse, an. Zwei weitere taten dasselbe vor dem Gebäude, indem sie sich an den olympischen Ringen festbanden.

Tibeter ketten sich am IOC-Sitz in Lausanne an, um gegen Olympia in Peking zu protestieren

Etwa zehn Pro-Tibet-Aktivistinnen und -Aktivisten haben am Samstag in Lausanne gegen die Austragung der Olympischen Winterspiele in Peking demonstriert. Am Sitz des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) ketteten sich mehrere Personen an, bis die Polizei eingriff.

