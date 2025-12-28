recht sonnig
63-jährige Frau stirbt bei Brand in Gossauer Wohnblock

In einem Wohnblock in Gosssau SG ist am Samstagabend aus bisher unerklärlichen Gründen ein Feuer ausgebrochen.
28.12.2025, 05:0328.12.2025, 13:12

Eine 63-jährige Frau ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Brand in einem Wohnblock in Gossau SG ums Leben gekommen. Sie wurde leblos in ihrer Wohnung im sechsten Stock aufgefunden, wie die Kantonspolizei mitteilte. 25 Bewohnerinnen und Bewohner blieben unverletzt.

Brand Gossau
Der Brand brach im sechsten Stock eines Hochhauses aus. Bild: BRK News

Der Alarm war am Samstag kurz vor 23.00 Uhr eingegangen. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte rückten mit einem Grossaufgebot aus. Im zwölfstöckigen Gebäude mit 36 Wohnungen leben hauptsächlich ältere und betagte Menschen.

Die Feuerwehr brachte den Brand in der Wohnung unter Kontrolle. 25 Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus befanden, wurden evakuiert und in eine nahe gelegene Turnhalle gebracht. Dort wurden sie medizinisch betreut. Am frühen Morgen konnten die meisten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Insgesamt drei Wohnungen sind einstweilen nicht mehr bewohnbar. Für die eine anwesende Bewohnerin organisierte die Polizei eine Ersatzunterkunft. Die meisten nicht anwesenden Mieterinnen und Mieter konnten über den Brand informiert werden.

Woran die 63-jährige Frau starb, ist laut Polizei noch unklar. Auch zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hunderttausend Franken belaufen. Rund hundert Feuerwehrleute standen im Einsatz. (sda)

