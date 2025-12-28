Brand in Hochhaus in Gossau SG – eine Person tot aufgefunden

In einem Wohnblock in Gosssau SG ist am Samstagabend bei einem Wohnungsbrand eine Person tot aufgefunden worden.

Aus bisher ungeklärten Gründen ist gegen 23 Uhr im sechsten Stock des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen, teilte die Kantonspolizei St. Gallen mit.

Der Brand brach im sechsten Stock eines Hochhauses aus. Bild: BRK News

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei aus der betroffenen Wohnung an der Witenwisstrasse dichter Rauch aus den Fenstern gedrungen. Die Feuerwehr habe umgehend mit den Löscharbeiten begonnen, während die Bewohnenden des 13-stöckigen Hauses evakuiert worden seien. Insgesamt seien 25 Personen aus dem Gebäude mit 36 Wohnungen in Sicherheit gebracht und vorübergehend in einer nahegelegenen Turnhalle untergebracht worden, wie die Polizei weiter schrieb.

Der Brand sei soweit gelöscht, einzelne Glutnester müssten noch beseitigt werden, teilte Milo Frey, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, am frühen Morgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Die grösste Herausforderung bestehe nun darin, für die mehrheitlich älteren und betagten Personen eine Unterkunft zu finden. Es müsste abgeklärt werden, wer von ihnen in die eigenen Wohnungen zurückkehren könne.

Die Identität der leblosen Person sowie die Todesursache seien noch nicht geklärt. Im Einsatz gestanden habe ein Grossaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Die Polizei stellte im Verlauf des Sonntags weitere Informationen in Aussicht. (sda)