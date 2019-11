30-jähriger Thurgauer wegen Sex mit Tieren verurteilt – die Anklage liest sich unschön

Tierporno bis Schul-Mobbing – Das läuft bei den Schweizer Insta-Polizisten

Ob in Winterthur, Zürich, St. Gallen oder Basel: Schweizer Polilzeicorps schicken ihre Beamten immer öfter auf Social-Media-Streife. Und landen dabei schon mal einen Viral-Hit. Chat-Protokolle geben einen Einblick in die Welt der Insta-Cops.

Tierporno-Aufklärung auf Tiktok, Littering-Wahn an der Olma oder Veloflick-Aktion nach einem Verkehrsunfall: Auf den sozialen Medien in der Schweiz tummeln sich immer mehr so genannte «ICops». Streifenpolizisten- und Polizistinnen berichten dabei auf eigenen Instagram-Accounts über ihren Polizeialltag, chatten direkt mit Bürgern oder klären User über Gefahren in Gruppenchats auf. Und mutieren damit zu eigentlichen Polizei-Influencern.

«Wir haben durch Social Media Zugang zu …