freundlich24°
DE | FR
burger
Schweiz
Palästina

Untersuchung eröffnet nach Fahrt durch Lausanner Pro-Palästina-Demo

Untersuchung eröffnet nach Fahrt durch Lausanner Pro-Palästina-Demo

07.09.2025, 16:3407.09.2025, 16:34
Mehr «Schweiz»

An einer Pro-Palästina-Demonstration in Lausanne ist am Samstag ein Auto durch eine Menschenmenge gefahren. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Gegen den Fahrer hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung wegen des Verdachts auf Gefährdung des Lebens eingeleitet.

Lausanne BMW Demonstration Palästina
An einer Pro-Palästina-Demonstration in Lausanne ist am Samstag ein Auto durch eine Menschenmenge gefahren.Bild: sc/x.com

Wie ein Mediensprecher der Lausanner Stadtpolizei am Sonntag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte, muss der 56-jährige Mann mit Wohnsitz in Lausanne derzeit für Fragen der Ermittler zur Verfügung stehen. Später soll er von der Staatsanwaltschaft einvernommen werden.

In der Nacht auf Sonntag war der Mann von der Polizei angehalten worden. Dies kurz nachdem er sich mit seinem Sportwagen einen Weg durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Pro-Palästina-Demonstration gebahnt hatte.

Automobilist überholte andere Fahrzeuge

Im Verlauf des Sonntags wurden weitere Details des Vorfalls bekannt, der sich auf respektive bei der Chauderon-Brücke im Lausanner Stadtzentrum ereignete. Dort stoppte ein Teil der 1500 bis 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Pro-Palästina-Demonstration den Verkehr, indem sich die Menschen auf die Strasse setzten.

Zahlreiche Autos hielten an, ebenso zwei Busse der öffentlichen Verkehrsbetriebe. Wie ein Video zeigt, das der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt, überholte der 56-jährige Lausanner in seinem Sportwagen die Fahrzeugkolonne. Als er die Demonstrierenden erreichte, bremste er ab und suchte sich dann seinen Weg durch die Menschenmenge.

BMW-Lenker fährt in sitzende Palästina-Demonstrierende in Lausanne

Die Lausanner Stadtpolizei schrieb in der Nacht auf Sonntag in einer Mitteilung, der Mann habe vor seiner Fahrt über die Brücke Haltesignale der Polizei missachtet. Die Menschenmenge habe vehement auf das Auto reagiert und es zu stoppen versucht. Dabei sei das Fahrzeug beschädigt worden. Viele Menschen seien geschockt gewesen.

Die zwei leicht verletzten Personen hätten keine medizinische Behandlung benötigt. Die Demonstration verlief ruhig.

Vorwurf kann noch ändern

Laut dem Schweizerischen Strafgesetzbuch (StGB) wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer einen Menschen in skrupelloser Weise in unmittelbare Lebensgefahr bringt. So lautet der StGB-Artikel 129 mit dem Titel «Gefährdung des Lebens».

Der Mediensprecher der Lausanner Polizei sagte, im Verlauf der Untersuchung könne sich der Vorwurf gegen den Mann auch noch ändern. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
52-jährige Geisel aus Hamas-Tunnel in Gaza gerettet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Hotels am ESAF 2028 in Thun: «Fünf Minuten nach dem Schlussgang klingelte das Telefon»
2
«Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr» – Russen werden aus den USA abgeschoben
3
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
4
Das sind die beliebtesten Mobilfunkanbieter der Schweiz
5
Galaxus stoppt Lieferungen am selben Tag per Ende September
Meistkommentiert
1
YB verleiht Lewin Blum nach Belgien +++ Grace Geyoro doch nicht teuerste Fussballerin
2
«Beim Eigenmietwert geht es auch um das Prinzip Fairness»
3
Bundesrat Jans wird in der E-ID-«Arena» ausgelacht – Hilfe kommt aus der zweiten Reihe
4
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
5
Ambri-Piotta holt Formenton nach Freispruch zurück +++ Rochette bleibt in Lausanne
Meistgeteilt
1
Schwerste russische Drohnenangriffe seit Kriegsbeginn +++ Regierungsgebäude getroffen
2
Drohne trifft Flughafen in Israel ++ Dänemark prüft Evakuierung von Gaza-Patienten
3
Wie und wann die KI die Macht übernehmen kann – und unsere Optionen
4
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
5
Der Möchtegern-Diktator heult leise – eine verrückte Woche im Rückblick
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
Von wegen Jobs und Re-Industrialisierung: Trump wolle mit seinen Zöllen etwas ganz anderes erreichen. Das sagt Professor Rolf Weder von der Universität Basel. Glaubt er an einen Schweizer Deal?
Herr Weder, waren Zölle vor der Ära Trump eigentlich tot?
Rolf Weder: Nein. Zölle auf Industriegüter hat es immer und überall gegeben, nur die Schweiz hat sie vor knapp zwei Jahren ganz abgeschafft. Aber es waren in den vergangenen Jahrzehnten hauptsächlich Entwicklungsländer, die noch im grösseren Stil mit Zöllen operierten. Besonders beliebt war zum Beispiel in Südamerika die Idee, mit Importbeschränkungen bestimmte Industrien im eigenen Land anzusiedeln.
Zur Story