freundlich16°
DE | FR
burger
Schweiz
Romandie

Auto rast in Lausanne in Palästina-Demo – keine Verletzten

Auto rast in Lausanne in Palästina-Demo – keine Verletzten

06.09.2025, 21:0406.09.2025, 21:04
Mehr «Schweiz»

Am Samstagabend ist kurz vor 19 Uhr ein Auto in eine Pro-Palästina-Demonstration gefahren, wie das Westschweizer Portal 20minutes berichtet. Das Fahrzeug sei in eine Menge von Demonstrierenden gefahren, die gerade auf dem Place Chauderon eine Schweigeminute abhielten, schreibt das Portal unter Berufung auf einen Augenzeugen.

Laut diesem hätten die Menschen «kaum Zeit» gehabt, um auszuweichen. Der Mann beschrieb die Tat als «vorsätzlich». Ähnlich klingt es von einer Frau, die gegenüber 24heures erzählt: «Wir sassen alle ruhig da, als plötzlich ein BMW heranfuhr und und beschleunigte, als er sich der Menge näherte. Es gab einen Moment der Panik; die Leute rannten davon. Alle waren schockiert, das hätte Tote geben können.»

Laut der Lausanner Polizei gab es bei dem Vorfall keine Verletzten. Die Staatsanwaltschaft hatte Ermittlungen eingeleitet, heisst es weiter. Ob die es sich tatsächlich um eine vorsätzliche Tat handelte und welches allfällige Motiv dahintersteckt, ist noch unklar. (cpf)

+++ Update folgt +++

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
14 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
14
Meistgelesen
1
Hotels am ESAF 2028 in Thun: «Fünf Minuten nach dem Schlussgang klingelte das Telefon»
2
«Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr» – Russen werden aus den USA abgeschoben
3
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
4
Das sind die beliebtesten Mobilfunkanbieter der Schweiz
5
Schweizer bei Seilbahnunglück in Lissabon getötet
Meistkommentiert
1
YB verleiht Lewin Blum nach Belgien +++ Grace Geyoro doch nicht teuerste Fussballerin
2
«Beim Eigenmietwert geht es auch um das Prinzip Fairness»
3
Bundesrat Jans wird in der E-ID-«Arena» ausgelacht – Hilfe kommt aus der zweiten Reihe
4
39 Prozent für AfD in Sachsen-Anhalt – Umfragehammer für CDU
5
Keine Lust auf Tempo 30 – Rösti setzt stattdessen auf leise (und teurere) Strassen
Meistgeteilt
1
Gebiet in Gaza als «humanitäre Zone» ausgewiesen +++ Israels bombardiert Hochhaus
2
G20-Gipfel 2026 in Trumps Golfresort geplant +++ Trump nicht an G20-Gipfel in Südafrika
3
Ein Fest für Actionfans: Endlich gibt es die Ballerorgie Gears of War auch für die Playstation
4
Soler siegt, Vingegaard baut Vuelta-Führung aus +++ PSG-Duo Dembélé und Doué verletzt
5
Das Hadern der SVP mit der E-ID: Weshalb Befürworter der Partei eiskaltes Kalkül vorwerfen
Parmelin in Washington – um neues Angebot im Zollstreit zu unterbreiten
Bundesrat Guy Parmelin ist nach Washington gereist. Er will den USA ein neues Angebot der Landesregierung im Zollstreit machen. Noch am Freitag sollen Gespräche auf Ministerebene stattfinden. Ein Treffen des Schweizer Wirtschaftsministers mit US-Handelsminister Howard Lutnick hat dieser in den Medien bestätigt.
«Wir haben ein optimiertes Angebot an die USA ausgearbeitet», antwortete zuvor Bundesratskollege Ignazio Cassis auf die Frage eines Journalisten der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bei einem Anlass in Graubünden. Parmelin führe in den USA Gespräche über dieses Angebot. Die Reise des Wirtschaftsministers sei Teil der zweiten Verhandlungsrunde in der Zollfrage.
Zur Story