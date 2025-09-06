Auto rast in Lausanne in Palästina-Demo – keine Verletzten

Mehr «Schweiz»

Am Samstagabend ist kurz vor 19 Uhr ein Auto in eine Pro-Palästina-Demonstration gefahren, wie das Westschweizer Portal 20minutes berichtet. Das Fahrzeug sei in eine Menge von Demonstrierenden gefahren, die gerade auf dem Place Chauderon eine Schweigeminute abhielten, schreibt das Portal unter Berufung auf einen Augenzeugen.

Laut diesem hätten die Menschen «kaum Zeit» gehabt, um auszuweichen. Der Mann beschrieb die Tat als «vorsätzlich». Ähnlich klingt es von einer Frau, die gegenüber 24heures erzählt: «Wir sassen alle ruhig da, als plötzlich ein BMW heranfuhr und und beschleunigte, als er sich der Menge näherte. Es gab einen Moment der Panik; die Leute rannten davon. Alle waren schockiert, das hätte Tote geben können.»

Laut der Lausanner Polizei gab es bei dem Vorfall keine Verletzten. Die Staatsanwaltschaft hatte Ermittlungen eingeleitet, heisst es weiter. Ob die es sich tatsächlich um eine vorsätzliche Tat handelte und welches allfällige Motiv dahintersteckt, ist noch unklar. (cpf)

+++ Update folgt +++