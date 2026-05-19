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Ehemalige Waadtländer Staatsrätin Maurer-Mayor gestorben

Erste Frau mit hohem politischen Amt im Wallis: Ex-Staatsrätin Maurer-Mayor gestorben

19.05.2026, 16:1719.05.2026, 16:17

Die ehemalige Waadtländer Staatsrätin Jacqueline Maurer-Mayor ist am Montag im Alter von 78 Jahren gestorben. Die Freisinnige war die erste Frau, die im Kanton ein so hohes politisches Amt bekleidete.

La conseillere d&#039;etat vaudoise Jacqueline Maurer-Mayor photographiee ce jeudi 2 mai 2002 lors d&#039;une conference de presse. (KEYSTONE/Fabrice Coffrini)
Jacqueline Maurer-Mayor im Jahr 2002.Bild: KEYSTONE

Die Nachricht von ihrem Tod wurde am Dienstagnachmittag zu Beginn der Sitzung des Grossen Rates von dessen Präsidenten Stéphane Montangero bekannt gegeben. Er sprach von einer «historischen Wahl» der Freisinnigen, der ersten Frau, die im Kanton ein so hohes politisches Amt bekleidet habe. Sie habe den Weg für ihre Nachfolgerinnen geebnet und den Zugang von Frauen in den Staatsrat «endlich normalisiert», fügte er hinzu.

Jacqueline Maurer-Mayor wurde am 22. Juni 1947 in Vaulion geboren und war lange Zeit Abgeordnete, bevor sie im März 1997 im Rahmen einer Nachwahl in die Waadtländer Regierung eintrat und die Nachfolge des Freisinnigen Jacques Martin antrat. Sie wurde zweimal in den Staatsrat wiedergewählt und hatte dessen Präsidium in den Jahren 2000 und 2004 inne. (hkl/sda)

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