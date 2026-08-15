Polizeirapport

Leerstehendes Bauernhaus in Windlach ZH brennt vollständig aus

In Windlach im Zürcher Unterland ist in der Nacht auf Samstag ein leerstehendes Bauernhaus mit Scheune vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte mehrere hunderttausend Franken betragen.

Das Bauernhaus in Vollbrand. bild: kantonspolizei zürich

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich das Gebäude bereits im Vollbrand, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. Die Meldung, dass ein Bauernhaus mit Scheune in Brand stehe, ging kurz vor 1 Uhr ein.

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, das Bauernhaus brannte jedoch vollständig aus. Die Brandursache ist noch unklar und wird durch Spezialisten der Kantonspolizei Zürich untersucht. (hkl/sda)