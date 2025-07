Auto fällt in Horgen ZH von Fähre in den Zürichsee

In Horgen ZH ist am Samstagmorgen ein Auto von einer Fähre in den Zürichsee gefallen. Der Lenker konnte sich selbst befreien und wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Die Autofähre zwischen Meilen und Horgen. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Mediensprecher Ralph Hirt von der Kantonspolizei Zürich bestätigte am Samstagmittag auf Anfrage eine entsprechende Meldung des Online-Portals «blick.ch». Für die Polizei stehe derzeit ein medizinisches Problem des Lenkers als Ursache für den Unfall im Vordergrund, sagte Hirt weiter.

Der Mann sei mit dem Auto vorne über die Fähre hinaus gefahren und im Wasser gelandet. Der Betrieb der Fähre, welche zwischen Horgen und Meilen hin und her fährt, sei durch den Zwischenfall nicht unterbrochen worden, so Hirt weiter. (dab/sda)