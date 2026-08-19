Polizeirapport

Über 50 Personen wegen Brand in Neuwilen TG evakuiert

Über 50 Personen sind am späten Dienstagabend wegen eines Brandes einer Lagerhalle in Neuwilen TG evakuiert worden. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Thurgau zum Schweizer Radio und Fernsehen sagte.

Wegen des Brandes in Neuwilen mussten Dutzende Menschen evakuiert werden. Bild: brk news

Die ersten Meldungen zum Brand seien um 23.15 Uhr bei den Einsatzkräften eingegangen, sagte der Polizeisprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Ursache des Brandes sei noch nicht geklärt. Zunächst hatte das Onlinemedium 20 Minuten über den Brand berichtet. (dab/sda)