Polizeirapport

78-jährige Fussgängerin stirbt nach Verkehrsunfall in Horgen ZH

Bei einem Verkehrsunfall in Horgen ist am Donnerstagabend eine 78-jährige Fussgängerin schwer verletzt worden und später im Spital gestorben. Die Frau sei gegen 16.30 Uhr auf der Seestrasse von einem Auto erfasst worden, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitagmorgen mitteilte.

In Horgen ereignete sich ein tödlicher Unfall. Bild: kantonspolizei zürich

Ein 81-jähriger Autofahrer war demnach auf der Seestrasse in Richtung Wädenswil unterwegs. Im Bereich des Fussgängerstreifens auf Höhe Bahnhofstrasse/Talackerstrasse kollidierte sein Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen mit der Fussgängerin. Diese sei beim Aufprall zu Boden geschleudert und schwer verletzt worden. Nach der medizinischen Erstversorgung habe der Rettungsdienst die Frau in ein Spital gebracht, wo sie in der Nacht ihren Verletzungen erlegen sei.

Das beteiligte Auto sei sichergestellt worden. Die Seestrasse war laut Polizei wegen des Unfalls bis etwa 19 Uhr nur eingeschränkt befahrbar. Die Behörden suchen Zeuginnen und Zeugen des Unfalls. (dab/sda)