Spektakel in Luzern: Die Fasnacht 2026 hat angefangen. Bild: keystone

Luzern im Ausnahmezustand: Die Fasnacht ist eröffnet

Punkt 5 Uhr ist in Luzern mit dem Urknall die Fasnacht eröffnet worden.

Tausende Maskierte und Kostümierte begrüssten am Schmutzigen Donnerstag an der Tagwache der Fritschizunft die für sie schönsten Tage des Jahres.

Wie jedes Jahr, brachen mit dem Knall über dem Seebecken die Dämme. Guggenmusik-Gruppen begannen beim Schwanen- und Kapellplatz zu spielen, wo Bruder Fritschi, die sagenumwobene Figur der Luzerner Fasnacht, von der ausgelassenen Menge begrüsst wurde.

Die Guggen zogen danach durch die Altstadt und gaben unter der Egg an der Reuss erste Konzerte. Die Imbissstände nahmen ihren Betrieb auf, um die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler zu verpflegen.

Die Fasnacht in Luzern dauert noch bis in die Nacht vom Aschermittwoch. Am Schmutzigen Donnerstag und Güdismontag ziehen grosse Umzüge durch die Stadt, am Monstercorso vom Dienstagabend werden die Guggen einen letzten grossen Auftritt haben. (sda)