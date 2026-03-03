freundlich
Post übertrifft bei Pünktlichkeit Qualitätsvorgaben des Bundes

03.03.2026, 09:4503.03.2026, 10:27
Eine Frau wirft ein Couvert mit Abstimmungsunterlagen fuer die Briefliche Stimmabgabge in einen Briefkasten der Post, am Dienstag, 17. September 2024 in Zuerich. .Die Schweizer Stimmbevoelkerung stimm ...
Briefe werden in der Schweiz in der Regel pünktlich zugestellt.Bild: keystone

Die Schweizer Post stellt den Kundinnen und Kunden Briefe und Pakete in der Regel pünktlich zu. Insgesamt seien 97,3 Prozent der A-Post-Briefe und 98,7 Prozent der B-Post-Briefe pünktlich im Briefkasten gelandet.

Die Post erfülle damit die Qualitätsvorgaben des Bundes, teilte die Post am Dienstag mit. Die Vorgaben der Postgesetzgebung von 97 Prozent für Briefe würden «klar übertroffen». Letztes Jahr waren 1,49 Milliarden adressierte Briefe ausgeliefert worden.

Ein ähnliches Bild zeige sich bei den Paketen: Insgesamt 186,6 Millionen Pakete sortierten die Post-Mitarbeitenden 2025 und lieferten sie an Kundinnen und Kunden nach Hause. Mit 96,1 Prozent rechtzeitig gelieferten Priority-Paketen und 99,6 Prozent pünktlich zugestellten Economy-Paketen habe die Post die Vorgabe von 95 Prozent getoppt.

Die abonnierten Tageszeitungen müssen bis 12.30 Uhr im Briefkasten liegen. Das Qualitätsziel liege hier bei 95 Prozent. Dieses wurde mit 97,8 Prozent ebenfalls übertroffen. (hkl/sda)

Winterthurer Busfahrer drohen mit ganztägigem Streik: «Keine andere Wahl»
