Im Aargau fand eine Frau einen aufgebrochenen Tresor (Symbolbild). Bild: Shutterstock

Spaziergängerin entdeckt gestohlenen Tresor im Fluss – die Spur führt ins Tessin

Eine Frau entdeckte in der Wyna bei Unterkulm einen Tresor. Die Ermittlungen der Polizei führen noch am selben Tag in den Kanton Tessin. Dort zeigt sich, dass der Safe bereits vor einiger Zeit gestohlen worden war – mit mehreren tausend Franken Inhalt.

Mehr «Schweiz»

Diesen ungewöhnlichen Fund wird eine Fussgängerin wohl nicht so schnell vergessen. Während sie in Unterkulm an der Wyna entlangspaziert, entdeckt sie im Wasser einen Tresor. Den ungewöhnlichen Fund meldet sie umgehend der Kantonspolizei Aargau.

«Wir haben im Verlauf des Tages verschiedene Abklärungen getroffen. Die Spur führt offenbar in den Kanton Tessin», sagt Dominic Zimmerli, Kommunikationschef der Kantonspolizei Aargau. «Wie sich herausstellte, dürfte der Tresor dort bereits vor längerer Zeit entwendet worden sein.»

Mithilfe eines Krans birgt die Polizei den aufgebrochenen Tresor aus der Wyna. Das Modell wiegt zwischen 80 und 100 Kilogramm. Dies deutet darauf hin, dass vermutlich mehrere Personen an der Tat beteiligt waren.

Der Tresor lag im Fluss Wyna. Bild: keystone

Wer den Tresor in die Wyna geworfen hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Vorgehensweise entspricht jedoch einem bekannten Muster, wie Dominic Zimmerli erklärt: «Häufig werden Tresore als Ganzes aus Gebäuden entwendet, dann abtransportiert und an einem abgelegenen Ort – etwa in einem Waldstück oder sogar in einem anderen Kanton – gewaltsam geöffnet. Anschliessend lassen die Täter die leeren Tresore zurück.»

Der aufwendige Diebstahl hat sich für die Täterschaft offenbar gelohnt. Die Geschädigten im Kanton Tessin geben gegenüber der Kantonspolizei Aargau an, dass sich mehrere tausend Franken im Tresor befunden hätten. Zurückgeblieben sind lediglich Dokumente und Schlüssel, heisst es weiter. (cam) (aargauerzeitung.ch)

Das könnte dich auch interessieren: Polizeirapport Betrunkene junge Frau baut beim Abbiegen in Bischofszell TG Unfall