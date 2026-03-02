klar
DE | FR
burger
Schweiz
Aargau

Tresor in Wyna gefunden: Spur führt ins Tessin

Im Aargau fand eine Frau einen aufgebrochenen Tresor (Symbolbild).
Im Aargau fand eine Frau einen aufgebrochenen Tresor (Symbolbild).Bild: Shutterstock

Spaziergängerin entdeckt gestohlenen Tresor im Fluss – die Spur führt ins Tessin

Eine Frau entdeckte in der Wyna bei Unterkulm einen Tresor. Die Ermittlungen der Polizei führen noch am selben Tag in den Kanton Tessin. Dort zeigt sich, dass der Safe bereits vor einiger Zeit gestohlen worden war – mit mehreren tausend Franken Inhalt.
02.03.2026, 21:1002.03.2026, 21:10

Diesen ungewöhnlichen Fund wird eine Fussgängerin wohl nicht so schnell vergessen. Während sie in Unterkulm an der Wyna entlangspaziert, entdeckt sie im Wasser einen Tresor. Den ungewöhnlichen Fund meldet sie umgehend der Kantonspolizei Aargau.

«Wir haben im Verlauf des Tages verschiedene Abklärungen getroffen. Die Spur führt offenbar in den Kanton Tessin», sagt Dominic Zimmerli, Kommunikationschef der Kantonspolizei Aargau. «Wie sich herausstellte, dürfte der Tresor dort bereits vor längerer Zeit entwendet worden sein.»

Mithilfe eines Krans birgt die Polizei den aufgebrochenen Tresor aus der Wyna. Das Modell wiegt zwischen 80 und 100 Kilogramm. Dies deutet darauf hin, dass vermutlich mehrere Personen an der Tat beteiligt waren.

Der Tresor lag im Fluss Wyna.
Der Tresor lag im Fluss Wyna.Bild: keystone

Wer den Tresor in die Wyna geworfen hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Vorgehensweise entspricht jedoch einem bekannten Muster, wie Dominic Zimmerli erklärt: «Häufig werden Tresore als Ganzes aus Gebäuden entwendet, dann abtransportiert und an einem abgelegenen Ort – etwa in einem Waldstück oder sogar in einem anderen Kanton – gewaltsam geöffnet. Anschliessend lassen die Täter die leeren Tresore zurück.»

Der aufwendige Diebstahl hat sich für die Täterschaft offenbar gelohnt. Die Geschädigten im Kanton Tessin geben gegenüber der Kantonspolizei Aargau an, dass sich mehrere tausend Franken im Tresor befunden hätten. Zurückgeblieben sind lediglich Dokumente und Schlüssel, heisst es weiter. (cam) (aargauerzeitung.ch)

Das könnte dich auch interessieren:

Polizeirapport
Betrunkene junge Frau baut beim Abbiegen in Bischofszell TG Unfall

Geld macht nicht glücklich – oder vielleicht doch?

Video: watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Gender Pay Gap: Schweiz macht keine Fortschritte
Die Stellung der Frauen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt hat sich zuletzt kaum verändert. Die Erwerbsquote stieg zwar leicht, aber auch die Lohnlücke wuchs.
Dies geht aus dem am Montag veröffentlichten «Women in Work Index 2026» des Beratungsunternehmens PWC hervor. Die Schweiz rückte im internationalen Vergleich um einen Rang auf Platz 20 vor. Die Gesamtbewertung, die sich auf Arbeitsmarktdaten von 2024 bezieht, blieb gegenüber dem Vorjahr mit 68,7 Punkten jedoch unverändert.
Zur Story