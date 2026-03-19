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Flugstatistik: Rekord an Schweizer Flughäfen im Jahr 2025

Schweizer flogen 2025 so viel wie noch nie

19.03.2026, 09:5419.03.2026, 09:54

Die Schweizer Flughäfen haben 2025 einen neuen Rekord an Flugreisen verzeichnet. Insgesamt wurden im Linien- und Charterverkehr in Zürich, Genf und Basel 60 Millionen ankommende und abfliegende Passagierinnen und Passagiere gezählt.

Gegenüber dem Vorjahr stieg die Passagierfrequenz um 4 Prozent oder 2,2 Millionen Flugreisende an, wie das Bundesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Damit seien auch die Zahlen vor dem Einbruch während der Covid-19-Pandemie übertroffen worden.

Zürich auf dem ersten Platz

Der am stärksten frequentierte Flughafen war gemäss Statistik derjenige von Zürich mit 32,5 Millionen Fluggästen. Dahinter folgen Genf mit 17,7 und Basel-Mülhausen mit 9,6 Passagierinnen und Passagieren.

Zugenommen habe auch die Zahl der Flugbewegungen, namentlich um 3 Prozent auf 450'773. Diese Zahl liege aber nach wie vor um 4 Prozent unter derjenigen des Vor-Corona-Jahrs 2019.

Einen leichten Rückgang verzeichnet die Statistik bei den Frachttransporten. Die Zahl der beförderten Tonnen sank 2025 um 0,4 Prozent gegenüber der Menge des Vorjahrs. (sda)

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