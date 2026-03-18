Wasserabweisend, robust und atmungsaktiv sollen sie sein – die Jacken im «Kassensturz»-Test. Bild: Kassensturz

«Kassensturz» testet Softshelljacken – zwei günstigste Modelle überzeugen



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Der «Kassensturz» hat zehn beliebte Softshelljacken auf deren Atmungsaktivität, Robustheit und Wasserdichte getestet. Dabei erreichten sechs der getesteten Jacken ein genügendes Urteil, vier konnten in der Gesamtwertung nicht überzeugen.

Der Preis der getesteten Jacken variiert stark, von 69.90 Franken für den Softshell von Forclaz, der Eigenmarke von Decathlon bis zu 260 Franken für das Modell von Mammut. Mit der Gesamtnote 5.3 stand dann auch der Schweizer Hersteller zusammen mit dem zweitgünstigsten Anbieter im Test, dem schwedischen Modegiganten H&M, zuoberst auf dem Treppchen.

Hier das gesamte Ranking: 1 / 12 Kassensturz testet Softshelljacken quelle: kassensturz

Wasserabweisend aber nicht wasserdicht

«Kassensturz» führte den Test in einem Labor bei Stuttgart durch, dabei wurde am stärksten gewichtet, wie gut die Jacken einem leichten Regen standhalten. Die Softshells von Helly Hansen und The North Face schnitten in diesem Test am schlechtesten ab. Im Gegensatz zu den anderen Modellen drang während des 60-minütigen Regentests Wasser bis zum Körper durch. Die Jacke der Ochsnersport-Eigenmarke 46 Nord liess zwar weniger Feuchtigkeit durch, sog sich dafür jedoch mit Wasser voll.

Diese Resultate führten dann auch zum Gesamturteil Ungenügend bei den Jacken von Helly Hansen, The North Face und Ochsner Sport. Der Hersteller Helly Hansen verweist darauf, dass Softshell-Jacken nicht primär die Funktion erfüllten, vor Regen zu schützen. So brillierten die zwei am schlechtesten bewerteten Jacken im Test in der Kategorie Atmungsaktivität und eignen sich somit besonders gut für sportliche Aktivitäten.

H&M und Mammut überzeugen in fast allen Disziplinen

Gut schnitten im Test hingegen die Jacken von H&M und Mammut ab, das Modell der Schweizer Outdoormarke schnitt beim Scheuer- und Regentest am besten ab, konnte betreffend Atmungsaktivität mit der Note 4 jedoch nicht ganz überzeugen. Über alle Kriterien hinweg am stabilsten zeigte sich die Jacke Move Softshell Anorak von H&M. Als einzige im Test erreicht sie in allen drei Kategorien mindestens die Note 5 und schnitt somit in allen getesteten Szenarien gut ab. (jul)