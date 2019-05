Mutter beleidigt Verkäuferin im Supermarkt – dann platzt dem Chef der Kragen

Diese Beleidigung einer Mitarbeiterin wollte der Edeka-Markt in Lichtenfels (Bayern) nicht auf sich sitzen lassen!

Eine Mutter hatte ihrer offenbar faulen Tochter an der Fleischtheke von Edeka angekündigt, dass sie später auch einmal im Supermarkt Fleisch verkaufen müsse, wenn sie sich nicht mehr in der Schule anstrengen würde. Edeka wehrte sich nun in einem Facebook-Post gegen die respektlose Mutter.

In den Filialen der Edeka-Kette würden nur gut ausgebildete Fachkräfte mit Schulabschluss und …