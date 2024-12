Nach heftiger Kritik: Morerod verteidigt seine Wahl an die Spitze der Bischofskonferenz

In Verbindung mit den Forderungen der Opfer sage er auch «seit fast zehn Jahren, dass ich Beschwerden an die Justiz weiterleiten werde, auch wenn das Opfer dies nicht möchte, um weitere Opfer zu vermeiden», so Morerod weiter. Die Cecar dient als Anhörungs-, Schlichtungs-, Schieds- und Genugtuungskommission für Missbrauchsopfer.

Morerod stellt darin sowohl «Vertrauensbeweise als auch zwei Vorwürfe» fest, wie er in einer Medienmitteilung vom Freitag schrieb. Das Vertrauen bezieht sich darauf, dass es keine Vertuschung gegeben habe. Dies bestätige im Übrigen, was der Freiburger Generalstaatsanwalt im Dezember 2023 nach einem Dialog mit seinen Westschweizer Kollegen veröffentlicht habe.

Nach kritischen Medienberichten zu seiner Wahl als neuer Präsident der Schweizer Bischofskonferenz hat Charles Morerod einen Brief aus Rom über sich selbst veröffentlicht. Es geht dabei um seinen Umgang mit Missbrauchsfällen in der Kirche.

