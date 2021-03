Schweiz

Romandie

Freispruch für Waadtländer Polizisten nach tödlichen Schüssen



Freispruch für Waadtländer Polizisten nach tödlichen Schüssen

Bild: keystone

Ein Waadtländer Polizist, der vor rund vier Jahren bei einem Einsatz in Bex einen mit einem Messer bewaffneten Kongolesen erschossen hatte, ist vor Gericht freigesprochen worden. Der Beamte habe in Notwehr gehandelt, entschied das Strafgericht Waadt-Ost am Mittwoch.

Der Polizist war wegen vorsätzlicher Tötung angeklagt. Im Falle eines Schuldspruchs wäre der Beamte zu einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren verurteilt worden. Die fünf Richter folgten jedoch dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die Anklage fallen zu lassen und den Polizisten freizusprechen.

Sie kamen zum Schluss, dass der Angeklagte in Notwehr gehandelt hat. «Der Vorwurf der vorsätzlichen Tötung kann damit nicht aufrechterhalten werden», sagte Gerichtspräsidentin Anne-Catherine Page.

Schüsse im Treppenhaus

Der erfahrene Polizist hatte bei der Aktion in einem Wohnblock in Bex VD im November 2016 drei Schüsse auf den Kongolesen abgegeben. Der 27-jährige Kongolese rannte im Treppenhaus des Mietshauses mit einem Küchenmesser in der Hand auf Polizisten zu. Nach der Aufforderung «Stopp Polizei» eröffnete der Polizist das Feuer.

Nach den Schüssen riefen die Polizisten die Rettungskräfte und versuchten den bewusstlosen Mann mit einer Herzdruckmassage zu reanimieren. Trotz der sofortigen Rettungsversuche verstarb der junge Mann vor Ort.

Die Polizei war von einem anderen Bewohner des Gebäudes alarmiert worden. Er hatte gemeldet, dass ein anderer Mieter bei der Wohnung über ihm die Türe aufgebrochen habe.

Protest gegen Polizeigewalt

Der Tod des Mannes hatte viele Reaktionen ausgelöst und über die Kantonsgrenzen hinaus Aufsehen erregt. Einige hundert Menschen demonstrierten einige Tage später in Lausanne, um des Opfers zu gedenken. Die Kundgebung richtete sich auch gegen so genanntes «Racial profiling».

Auch die Demokratische Republik Kongo intervenierte und verlangte von den Schweizer Behörden Erklärungen zum Fall. Auch der Schweizer Botschafter in Kinshasa wurde in der Angelegenheit zitiert. (aeg/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter