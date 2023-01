Westschweizer Radio und Fernsehen von Ex-Angestelltem betrogen

Der Ex-RTS-Produktionschef sackte zum Beispiel Gelder von Personen ein, welche angeblich in einem Quiz des Westschweizer Fernsehens Geld gewonnen hatten. Diese Personen hatten aber nicht gewonnen. Zudem machte der Mann Entschädigungen geltend für Statisten, welche angeblich in gewissen Sendungen zum Einsatz kamen, dort aber nie auftraten. Deren Namen entnahm er dem Telefonbuch.

Das Westschweizer Radio und Fernsehen RTS ist von einem ehemaligen Produktionschef um 398'000 Franken betrogen worden. RTS-Sprecher Christophe Minder bestätigte am Freitag auf Anfrage eine Meldung der Zeitung «Tribune de Genève».

