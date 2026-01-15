Die Auszeichnung als Best Major Festival wurde am Mittwoch im Rahmen des niederländischen Festivals Eurosonic Noortdeslag in Groningen verliehen. Bild: KEYSTONE

Das beste europäische Festival kommt aus der Schweiz

Das Paléo-Festival ist zum besten Festival Europas gekürt worden. Die Auszeichnung als Best Major Festival wurde am Mittwoch im Rahmen des niederländischen Festivals Eurosonic Noortdeslag in Groningen verliehen.

Der Preis wird von der europäischen Festivalvereinigung Yourope vergeben und zeichnet die wichtigsten Events des Jahres aus, wie das ausgezeichnete Paléo-Festival am Donnerstag mitteilte. Es sei eine prestigeträchtige Auszeichnung, mit der die Sorgfalt gewürdigt werde, mit der ein Festival auf die Beine gestellt wird.

Das Paléo setzte sich in der Gruppe von zehn nominierten Anlässen in der Kategorie Major Festivals durch. In dieser werden die grossen Festivals mit über 40'000 Besucherinnen und Besucher pro Tag zusammengefasst. Das grösste Openair-Festival der Schweiz ist 2022 in diese Kategorie aufgestiegen.

Die Festival-Verantwortlichen zeigten sich erfreut über die Auszeichnung, weil neben der Produktion der Ausgabe 2026, die vom 21. bis 26 Juli über die Openair-Bühnen gehen wird, bereits die Vorbereitungen zur 50. Ausgabe im Jahr 2027 am Laufen seien und diese nun von der Ehrung profitieren könnten. (sda)