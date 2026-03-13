Das SRF-Radiostudio an der Schwarztorstrasse in Bern. Bild: KEYSTONE

Mutmasslicher Kerzers-Täter soll sich 2019 in SRF-Gebäude verschanzt haben

Mehr «Schweiz»

An einem Montag im August 2019 drang ein Mann in das SRF-Gebäude in Bern ein und verschanzte sich dort. Die Polizei rückte aus. Der Mann drohte, sich etwas antun zu wollen. Die Polizei führte ihn ab und brachte ihn in ärztliche Behandlung. Es habe keine Gefahr für Drittpersonen bestanden, gab die Berner Polizei damals bekannt.

Wie der Blick nun berichtet, soll es sich bei diesem Mann um den mutmasslichen Täter von Kerzers gehandelt haben, der sich am Dienstag in einem Postauto angezündet und so fünf unbeteiligte Menschen mit sich in den Tod gerissen hat.

Der Mann habe sich etwas später in einer E-Mail an die Blick-Redaktion gewendet und sich als Eindringling im SRF-Gebäude zu erkennen gegeben. «Ich bin schwer an einer Muskelerkrankung erkrankt und habe mein Leben lang gearbeitet», habe er in seiner Nachricht geschrieben. Und weiter: «Jetzt möchte ich meinen letzten Willen noch ausleben, bevor ich in Frieden gehen kann.»

(hah)