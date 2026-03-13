freundlich14°
DE | FR
burger
Schweiz
Bern

Täter von Kerzers soll sich 2019 in SRF-Gebäude verschanzt haben

Das SRF Radiostudio an der Schwarztorstrasse , Produktionsort der Sendung Echo der Zeit, fotografiert am 3. September 2020 im Radiostudio in Bern. Die Informations- und Hintergrundsendung feiert am 17 ...
Das SRF-Radiostudio an der Schwarztorstrasse in Bern.Bild: KEYSTONE

Mutmasslicher Kerzers-Täter soll sich 2019 in SRF-Gebäude verschanzt haben

13.03.2026, 17:3713.03.2026, 17:37

An einem Montag im August 2019 drang ein Mann in das SRF-Gebäude in Bern ein und verschanzte sich dort. Die Polizei rückte aus. Der Mann drohte, sich etwas antun zu wollen. Die Polizei führte ihn ab und brachte ihn in ärztliche Behandlung. Es habe keine Gefahr für Drittpersonen bestanden, gab die Berner Polizei damals bekannt.

Wie der Blick nun berichtet, soll es sich bei diesem Mann um den mutmasslichen Täter von Kerzers gehandelt haben, der sich am Dienstag in einem Postauto angezündet und so fünf unbeteiligte Menschen mit sich in den Tod gerissen hat.

Der Mann habe sich etwas später in einer E-Mail an die Blick-Redaktion gewendet und sich als Eindringling im SRF-Gebäude zu erkennen gegeben. «Ich bin schwer an einer Muskelerkrankung erkrankt und habe mein Leben lang gearbeitet», habe er in seiner Nachricht geschrieben. Und weiter: «Jetzt möchte ich meinen letzten Willen noch ausleben, bevor ich in Frieden gehen kann.»

(hah)

Mehr:

Isoliert, staatskritisch und körperlich angeschlagen: So lebte der Täter von Kerzers
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Von 1.21 bis 2.40 Franken pro Liter: Warum die Preise pro Tankstelle so stark variieren
Die Preise an den Tankstellen steigen weiter an, viele Autofahrerinnen und Autofahrer machen sich derweil auf die Suche nach der günstigsten Zapfsäule in der Region. Weshalb schwanken die Preise regional so stark und wann lohnt es sich überhaupt, einen Umweg für günstigen Sprit in Kauf zu nehmen?
Der Krieg im Nahen Osten hat starke Auswirkungen auf den Benzin- und Dieselpreis, auch in der Schweiz. Eine Auswertung des Preisradars des Touring Clubs Schweiz (TCS) zeigt: Neun von zehn Schweizer Tankstellen haben ihre Preise bereits erhöht. Steigen die Spritkosten, begeben sich viele Autofahrerinnen und Autofahrer auf die Suche nach den günstigsten Tankstellen in der Region.
Zur Story