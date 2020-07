Schweiz

Romandie

Publibike: Leihvelo-Anbieter muss wegen Vandalen Netz in Lausanne schliessen



symbolbild: zvg

Wegen «massiver Welle von Vandalismus»: Publibike muss Netz in Lausanne dichtmachen

Neuer Ärger für Publibike: Der Leihvelo-Anbieter hat am Mittwoch das 360 Velos und E-Bikes umfassende Netz in Lausanne und Morges per sofort stillgelegt.

Publibike sei Opfer einer «massiven Welle von Vandalismus», sagt Publibike-Sprecher Ben Küchler zu watson. Bei unzähligen Fahrrädern sei das Schloss mutwillig zerstört worden. Etliche Velos seien zudem in den See geworfen worden oder ganz verschwunden. Wegen des «Massenvandalismus» befinde sich ein Grossteil der Veloflotte in der Reparatur.

Sicherheitsdienst soll Velos schützen

Ob eine Vandalen-Bande die Velos gezielt ins Visier genommen habe, könne er nicht sagen. «Über die Urheberschaft ist noch nichts bekannt. Wir haben bei der Polizei Anzeige erstattet und einen eigenen Sicherheitsdienst engagiert. Die Untersuchungen laufen», so Küchler weiter.

Man tue alles Mögliche, damit die Kundinnen und Kunden die Publibikes in Lausanne so rasch als möglich wieder nutzen könnten. Künftig würden die Sicherheitsleute bei den Stationen patrouillieren, um Vandalen abzuschrecken.

