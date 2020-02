Schweiz

SBB

Sturm fegt über die Schweiz + Temperatursturz + Feuerwehren im Einsatz



Sturm fegt über die Schweiz ++ Heftiger Temperatursturz ++ Feuerwehren im Einsatz

Der Orkan «Petra» ist in der Nacht auf Dienstag mit Windspitzen von über 170 Kilometern pro Stunde (km/h) über die Schweiz hinweggefegt. Grössere Behinderungen im Bahn- und Strassenverkehr und Sturmschäden wurden vorerst nicht bekannt.

Jetzt kommt die Kaltluft. Im #Jura von 12 °C auf 4 °C innert weniger Minuten. #SturmtiefPetra ^chs pic.twitter.com/hhdLNUVXwj — SRF Meteo (@srfmeteo) February 4, 2020

Die höchsten Böenspitzen wurden gemäss Meteonews auf dem Bantiger sowie auch auf dem Napf verzeichnet mit 171 km/h. Die 171km/h auf dem Napf sind Allzeit-Rekord für diese Station seit Messbeginn 1981. Der Wert löst den bisherigen Rekordwert von 169 km/h ab, der während dem Orkan Vivian am 27. Februar 1990 aufgestellt wurde.

Aber auch im Flachland wurden Windspitzen von weit über 100 km/h gemessen. In Thun und Affoltern bei Zürich erreichten die Windböen Geschwindigkeiten von 129 km/h. Auch in Luzern wurden 122 km/h gemessen.

Unterdessen treffen die ersten Schadensbilanzen aus den Kantonen ein. Bei der Kantonspolizei Luzern gingen insgesamt 55 Meldungen ein – hauptsächlich betroffen: umgestürzte Bäume, Baugespanne oder abgedeckte Gebäude. Rund 500 Angehörige von 22 Feuerwehren standen im ganzen Kantonsgebiet im Einsatz. Meldungen über verletzte Personen liegen keine vor.

Dasselbe Bild im Aargau: Durch umgewehte Bäume wurden einige Haupt- und Nebenstrassen blockiert. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren bis zu 40 Feuerwehren an rund 60 Schadenplätzen auf dem ganzen Kantonsgebiet im Einsatz, wie die Kapo Aargau mitteilt. Im Baselbiet stürzten rund 15 Bäume um und blockierten Strassen. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz. Personenschäden sind keine zu beklagen.

Der Sturm auf dem Napf war zu viel für das Messgerät: Die 171 km/h auf dem #Napf bedeuten #Stationsrekord. Noch nie gab es auf dem Napf eine stärkere Windböe! Nach der Böe um 02:20 UTC hat sich das Messgerät leider verabschiedet...https://t.co/2lv0pkxXAz (cs)@20min @watson_news @nau_live @Blickch @Tamedia pic.twitter.com/FZzPDjiWgV — MeteoNews (@MeteoNewsAG) February 4, 2020

Im Kanton Bern gehen die Sicherheitsbehörden von 14 Bäumen oder Ästen auf Strassen aus. Zu Schäden – etwa an Fahrzeugen – sei es nach aktuellem Stand allerdings nicht gekommen.

Unterdessen hat sich die Lage weiter beruhigt. So auch in Solothurn, wie die Kantonspolizei auf Twitter schreibt:

#Sturmtief «#Petra» - Windsituation hat sich beruhigt (Stand 6.45 Uhr)

Die Windstärke hat deutlich abgenommen, es gehen nur noch vereinzelte Meldungen ein. Gesperrt ist derzeit noch die Strasse zwischen Hägendorf und Bärenwil, ansonsten hat sich die Situation normalisiert. — Kapo Solothurn (@KapoSolothurn) February 4, 2020

Am Dienstagmorgen kam es zu einzelnen Zug-Verspätungen und Verkehrsbehinderungen. Die SBB vermeldete Einschränkungen im Bahnverkehr in der Zentral- und Ostschweiz.

Vor dem Sturm fast 20 Grad warm

Die Kaltfront war gemäss den Meteorologen sehr schnell unterwegs. Um drei Uhr früh zog sie über Basel und war zwei Stunden später bereits an den Alpen angekommen. Dahinter sei der Luftdruck schnell angestiegen.

Unmittelbar vor dem Durchzug der Kaltfront wurden extrem milde Temperaturen gemessen, wie Meteonews mitteilte. In Evionnaz im Wallis war es beispielsweise um 02.40 Uhr 19,3 Grad warm. An einigen Stationen seien sogar neue Februarrekorde aufgestellt worden.

So wird das Wetter heute

Weiter geht es im Flachland mit wechselnd bis stark bewölktem Wetter mit einigen Regen-, Schneeregen-, Schnee- undGraupelschauern. Vereinzelt kann es auch zu Gewittern kommen, schreibt Meteo News weiter. Entlang der Alpen und in den Alpentälern bleibt es meistens bewölkt und es fällt wiederholt sowie teilweise anhaltend Niederschlag. Vor allem am Nachmittag kann Schnee bis in tiefe Lagen fallen. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber bei Werten um 4 bis 5 Grad.

Der kräftige Westwind bleibt noch erhalten und lässt dann in der kommenden Nacht nach.

Das #SturmtiefPetra zieht rasch nach Osten weiter. Nach dem Sturm lockert es auf und es gibt sonnige Abschnitte, dazwischen sind auch #Schnee- und #Graupelschauer bis ins Flachland möglich. Am #Alpennordhang fällt ganztags Schnee. ^ls pic.twitter.com/cIqAKmPmHD — SRF Meteo (@srfmeteo) February 4, 2020

(mim/mlu/sda)

Abonniere unseren Newsletter