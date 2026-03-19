Rauch im SBB-Tunnel: Deshalb musst du dir am Samstag keine Sorgen machen

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Die SBB führen am 21. März im Önzbergtunnel bei Herzogenbuchsee zwischen Olten und Bern eine Rettungsübung durch. Beteiligt sind nebst dem Bahnunternehmen Einsatzkräfte der Kantone Bern und Solothurn.

Da der betroffene Abschnitt auf der Bahn-2000-Strecke wegen Bauarbeiten gesperrt ist, hat die Übung auf den Reiseverkehr keinen Einfluss, wie die SBB in einer Mitteilung schreiben. Diese beginnt um 6 Uhr und dauert bis um 16 Uhr.

Rauch im Tunnel

Ziel der Übung ist es, die vorhandenen Alarm- und Rettungskonzepte zu überprüfen und den Ereignisfall zu beüben, wie es weiter heisst. So könne im Ernstfall rasch, effizient und kompetent gehandelt werden.

Aus dem Tunnel werde am Samstag künstlich erzeugter Rauch steigen, der ungefährlich sei. Weiter werden während der Übung in den umliegenden Gemeinden Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst unterwegs sein. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. (sda)